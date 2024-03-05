Врач Тананакина ответила, чем заменить вызывающие лишний вес продукты

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина: сладкие продукты и жареная еда вызывают лишний вес – что следует употреблять вместо них?Врач Тананакина предупредила в интервью РИАМО, что некоторые продукты питания, присутствующие в повседневном рационе, особенно быстро вызывают появление лишнего веса.«Быстрому набору веса способствуют высококалорийные и высокоуглеводные продукты, такие как белый хлеб, выпечка и сладости, а также жирная и жареная пища».Медик ответила на вопрос, чем заменить вызывающие лишний вес продукты.«Можно заменить их на более полезные продукты, такие как фрукты, овощи, белковую пищу: мясо, рыбу, яйца».Тананакина подчеркнула, что людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, необходимо сделать основой своего рациона белок животного и растительного происхождения, а также полезные, качественные жиры. Таким образом нужно употреблять мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи, авокадо, растительные масла. Важным дополнением к такому рациону является клетчатка в виде овощей, зелени и цельнозерновых продуктов.«Правильный рацион для похудения должен быть сбалансированным и содержать все необходимые питательные вещества», - констатировала эксперт.Эндокринолог добавила, что влиять на появление лишних килограммов могут и напитки – алкоголь, фруктовые пакетированные соки, любая сладкая на вкус газировка. Чтобы стать стройнее, их лучше заменить на чистую воду и несладкие чаи.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки