Врач объяснил, можно ли людям с нерегулярным сердечным ритмом пить кофе

Фибрилляция предсердий опасна тем, что может привести к инсульту, образованию тромбов или другим проблемам со здоровьем. Тем не менее доктор Дэвид Као не призывает в этом случае отказываться от кофе совсем.Дэвид Као, кардиолог и доцент Медицинской школы Университета Колорадо в Авроре, отмечает, что даже при нерегулярном сердечном ритме пить кофе можно. Исследования в целом показывают, что употребление кофеина в обычных количествах либо не связано с более высоким риском возникновения фибрилляции предсердий, либо вообще снижает этот риск. У кофеина в целом незаслуженно плохая репутация.Одно исследование 2021 года, опубликованное в журнале Circulation: Heart Failure, показало, что кофе с кофеином действительно может снизить вероятность развития сердечной недостаточности. Такой вывод был сделан после анализа трёх научных работ.По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, до 400 миллиграммов кофеина в день — примерно четыре или пять чашек кофе — вполне безопасны для здоровых взрослых. Но есть несколько нюансов. К примеру, людям с чувствительностью к кофеину нужно проявлять осторожность, так как кофе может ухудшить их самочувствие. Также кофе может навредить при расстройствах сна, тревожных расстройствах.Рекомендации по поводу употребления кофе при мерцательной аритмии не распространяются на все заболевания сердца или высокое кровяное давление. Чтобы быть уверенным, посоветовал Джоглар, поговорите со своим врачом. Также эти рекомендации не распространяются на все виды кофе. Большинство научных исследований сосредоточены на чёрном кофе с кофеином.

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