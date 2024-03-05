«„Болезнь пощечин“ часто бывает весной»: педиатр объяснила, как распознать необычный вирус«Болезнь пощечин», инфекционная эритема, пятая болезнь — так по-разному называют одно и то же инфекционное заболевание, возбудителем которого является человеческий парвовирус В19. Как его распознать, объясняет врач.Хотя это довольно распространенное заболевание у детей, но оно редко появляется в медицинской карточке под своим истинным названием — парвовирусная инфекция. Чаще всего его принимают за ОРВИ или лечат как аллергию.Могут заболеть «болезнью пощечин» и взрослые, и переносят они это заболевание гораздо хуже. Подробнее о нем рассказала врач-педиатр.Чаще бывает веснойСвое название «болезнь пощечин» получила из-за характерной сыпи на щеках, которая выглядит как след от пощечины с бледной кожей вокруг.«Заболевание встречается как у маленьких детей, так и у подростков и взрослых и чаще всего возникает весной, — рассказала врач-педиатр Алена Сергеева. — Заразиться можно воздушно-капельным путем, а также через кровь — при переливании и через плаценту от матери к плоду во время беременности».Поражает клетки кровиПарвовирус В19 поражает эритроидные клетки — предшественники эритроцитов, поэтому может вызывать анемию. Инкубационный период в среднем длится от 4 дней до 2 недель, но может достигать и 21 дня.«Заболевание начинается с неспецифических симптомов и в первые дни практически не отличается от обычной ОРВИ. Больного могут беспокоить насморк, кашель, конъюнктивит, боль в горле, головная боль и боль в мышцах, повышение температуры», — говорит доктор. — Сыпь появляется в несколько стадий, и с момента ее появления ребенок, как правило, уже лучше себя чувствует, катаральных симптомов и общего недомогания уже нет».Сначала сыпь появляется на щеках — яркими пятнами, позже на теле возникает симметричная пятнисто-папулезная сыпь красного цвета. Затем она бледнеет и приобретает причудливый узор в виде кружева. Сыпь может зудеть, она не шелушится.«Сыпь периодически исчезает и снова проявляется, ее возникновение может быть связано с различными провоцирующими факторами: трением, физической нагрузкой, стрессом. Эта стадия может длиться до нескольких месяцев», — продолжает Алена Сергеева.Заметный симптомУ некоторых детей сыпь сопровождается болью в суставах. Также есть вариант протекания болезни в виде синдрома «перчаток и носков», когда на коже ладоней и стоп возникают отеки и покраснение с четкими границами.«В анализах крови у ранее здоровых детей обнаруживается временное незначительное снижение ретикулоцитов, гемоглобина и эритроцитов, тромбоцитов, лимфоцитов и нейтрофильных лейкоцитов. У детей, имеющих анемию, связанную с другими причинами, эти изменения в крови сильно выражены и могут развиться тяжелые осложнения», — говорит педиатр.Как узнать диагнозОбычно диагноз ставят на основании клинической симптоматики по типичной сыпи, катаральным проявлениям и общему недомоганию.«В сомнительных случаях возможно проведение серологической диагностики с определением IgМ к парвовирусу В19, которые повышаются обычно через 7-10 дней после заражения и могут сохраняться 2-4 месяца, а иногда более», — говорит врач.А вот определение парвовируса в крови методом ПЦР обычно не имеет смысла, так как к появлению сыпи вирус уже перестает циркулировать в крови и можно получить ложноотрицательный результат.Также врачи проводят дифференциальную диагностику, чтобы отличить заболевание от кори, краснухи, скарлатины, инфекционного мононуклеоза, системной красной волчанки, атопического дерматита, лекарственной и других видов крапивницы.Чем лечитьЗаболевание у изначально здоровых детей проходит само. Какой-либо специальной терапии нет, лечение в начале болезни симптоматическое и включает в себя жаропонижающие при лихорадке и общем недомогании, теплое питье, промывание носа солевыми растворами при насморке, сосудосуживающие препараты в нос при необходимости.«Самый высокий риск парвовирус представляет для беременных женщин, потому что может приводить к внутриутробной гибели плода, — предупреждает Алена Сергеева. — Ко времени появления сыпи больные дети уже перестают быть заразными, поэтому на данном этапе их можно не изолировать. Риск передачи инфекции помогут снизить общие меры профилактики: тщательное мытье рук, обеззараживание окружающих предметов и поверхностей и другие».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки