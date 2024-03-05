Врач Гинсбург рассказал о болезнях из-за употребления белого хлеба

Белый хлеб приводит к гипертонии и сахарному диабету, считает врач.Во время приготовления белого хлеба мука лишается важных питательных веществ, в результате чего гликемический индекс продукта повышается — и он становится вредным для здоровья. Об этом россиян предупредил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.Белый хлеб готовят из просеянной пшеничной муки, из которой в ходе обработки убраны почти все пищевые волокна. Для сравнения, в непросеянной пищевых волокон в три раза больше. Поэтому содержащийся в ней крахмал быстро расщепляется на глюкозу, которая сразу всасывается, в результате чего повышается уровень сахара в крови и возникает неприятная метаболическая реакция, продолжил медик."Она приводит к развитию метаболического синдрома. Это болезни современного образа жизни: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли ряда локализаций, подагра", — перечислил диетолог в беседе с радио Sputnik.Врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум рассказал о других вредных видах хлеба."Белый хлеб производится из обработанной муки, из которой удалена оболочка и зерновой слой. В результате он теряет множество питательных веществ, включая витамины, минералы и клетчатку. Белый хлеб может вызывать более быстрый повышенный уровень сахара в крови".Хлеб с добавлением сахара и жираХлеб, к которому добавлен излишек сахара, меда, сиропа или масла, может содержать больше калорий и простых углеводов, что не всегда является полезным.Хлеб с консервантами и добавкамиНекоторые коммерческие виды хлеба содержат консерванты, красители и другие добавки, которые могут вызывать аллергии или быть проблематичными для здоровья.Глутеновый хлебДля людей с целиакией или чувствительностью к глютену, хлеб, содержащий пшеничный глютен, может быть вредным. В таких случаях рекомендуется выбирать альтернативы без глютена.Хлеб с высоким содержанием солиИзбыточное употребление соли может быть связано с риском развития высокого давления и других заболеваний. Некоторые виды хлеба могут содержать излишнее количество соли."Самый полезный хлеб - это тот, который содержит цельные зерна и обеспечивает хороший источник питательных веществ", - говорит Строков.Цельнозерновой хлебЭтот хлеб производится из муки, содержащей весь зерновой слой, включая отруби, зародыш и эндосперм. Цельнозерновой хлеб богат клетчаткой, витаминами группы B, минералами и антиоксидантами.Хлеб из ржаной мукиХлеб, приготовленный из ржаной муки, часто считается полезным. Он может содержать больше клетчатки, микроэлементов и имеет низкий гликемический индекс.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки