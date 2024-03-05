Правда ли, что блины вредят зубам? Отвечает стоматолог

Блины с мёдом, вареньем, сметаной, икрой во время проводов зимы многим хочется есть на завтрак, обед и ужин. Но полезен ли такой рацион для зубов? Жирные сладкие блюда могут спровоцировать появление кариеса.О том, к чему ещё может привести злоупотребление блинами и как сохранить здоровье зубов, «Секрету фирмы» рассказал Вячеслав Мун, врач — стоматолог-ортопед, основатель сети бутиковых стоматологических клиник Dr. Mun.Как блины влияют на здоровье зубовКонечно, никто не призывает отказываться от блинов на Масленицу (в 2024 году её празднуют с 11 по 17 марта), но, если питаться только ими и не заботиться о гигиене зубов, есть риск, что появится кариес.Причина — в составе блинов и их начинок. Так, в самих блинах, сделанных из муки, яиц, молока или кефира, много простых углеводов — глюкозы, сахарозы, мальтозы, лактозы.Когда кусочек блина оказывается в ротовой полости, слюна расщепляет эти углеводы на органические кислоты, которые разрушают эмаль тем больше, чем дольше контактируют с ней, вымывая из неё кальций.А ещё — создают идеальную среду для размножения кариозных бактерий и воспаления дёсен и провоцируют неприятный запах изо рта.При этом липкое тесто с большей вероятностью, чем, например, кусочки зефира, останется в ротовой полости между зубами.Но не так много сахара в самих блинах, как в начинках и топингах, без которых сложно представить это лакомство.Варенье, шоколадная паста, мёд, сироп (в том числе натуральный фруктовый), сгущённое молоко — всё это содержит много сахара, который остаётся на зубах и после еды.Отдельно отмечу начинку из протёртого лимона с сахаром — для зубной эмали сочетание лимонной кислоты и сахарозы просто смертельное комбо.Как позаботиться о зубах на Масленой неделеГлавное правило, которое поможет не оказаться в кабинете стоматолога сразу после Масленицы, — уделить внимание гигиене полости рта.Это значит, что чистки зубов дважды в день недостаточно.После каждого приёма пищи, если нет возможности почистить зубы, ополаскивайте их специальным раствором, желательно с ксилитолом или гидроксиапатитом — веществами, восстанавливающими эмаль.В крайнем случае — завершите обед жвачкой с ксилитом.Используйте ирригатор или зубную нить, чтобы очистить от остатков блинов пространство между зубами, куда не проникает щётка.Тем, кто носит брекеты или элайнеры, необходимо чистить их и зубы после каждого приёма пищи, особенно с быстрыми углеводами.Если соблюдать эти несложные правила гигиены, то блины на Масленицу не навредят зубам.

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