Врач Гинзбург: белый хлеб повышает риск диабета, гипертонии и рака

Врач-диетолог Михаил Гинзбург: постоянное потребление белого хлеба повышает риск развития опасных заболеваний.Врач Гинзбург посоветовал в разговоре с радио Sputnik отказаться от регулярного приема белого хлеба, назвав привычку есть этот продукт одной из самых вредных для здоровья. Он пояснил, что на изготовление такого хлеба идет максимально обработанная и просеянная пшеничная мука, которая лишается из-за подобной обработки практически всех пищевых волокон. В результате хлеб из нее становится продуктом, быстро повышающим уровень сахара в крови, и его постоянное поедание повышает риск диабета, гипертонии.«Крахмал из белого хлеба довольно быстро расщепляется на глюкозу, которая очень быстро всасывается, в результате повышается уровень сахара в крови и возникает неприятная метаболическая реакция. Она приводит к развитию метаболического синдрома», - предупредил врач-диетолог.Гинзбург добавил, что при метаболическом синдроме организм становится подвержен гипертонии, диабету, атеросклерозу, раку, подагре. Риск появления проблем со здоровьем становится особенно существенным, если белый хлеб употребляется в сочетании с нездоровыми дополнительными ингредиентами в виде сладких паст и варенья, маргарина, спредов, колбас.Эксперт заявил, что в рационе должен присутствовать качественный хлеб из муки, содержащей как можно больше пищевых волокон. Таким, например, может быть ржаной, цельнозерновой, многозлаковый.«Хорошей альтернативой является серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта, хлеб с добавлением отрубей. Такой хлеб медленнее усваивается, его гликемический индекс ниже», – подсказал специалист.

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