Хобби, которое продлевает жизнь не хуже, чем занятия спортом

Долголетию способствуют не только занятия спортом, правильное питание и регулярное посещение врача, но и любимые хобби. Об одном из наиболее эффективных из них рассказали профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор и сотрудник американского National Geographic Дэн Бюттнер.Общим фактором у людей, которые живут долго и счастливо, является любовь к садоводству, обращают внимание специалисты."Почти каждый, кто доживает до девяноста и ста лет, не только занимается садоводством всю свою жизнь, но и продолжает делать это в преклонном возрасте. Положительная тенденция наблюдается, потому что в данном случае речь идет о физической активности низкой интенсивности".Садоводство заряжает стимулом каждый день выходить на свежий воздух, пропалывать и поливать грядки, собирать урожай, то есть человек постоянно находится в движении."Я считаю, что заниматься садоводством, вероятно, даже лучше, чем посещать тренажерный зал. Это лучшее упражнение для долголетия, которое вы можете выполнять".

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