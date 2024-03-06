Хобби, которое продлевает жизнь не хуже, чем занятия спортом
Общим фактором у людей, которые живут долго и счастливо, является любовь к садоводству, обращают внимание специалисты.
"Почти каждый, кто доживает до девяноста и ста лет, не только занимается садоводством всю свою жизнь, но и продолжает делать это в преклонном возрасте. Положительная тенденция наблюдается, потому что в данном случае речь идет о физической активности низкой интенсивности".
Садоводство заряжает стимулом каждый день выходить на свежий воздух, пропалывать и поливать грядки, собирать урожай, то есть человек постоянно находится в движении.
"Я считаю, что заниматься садоводством, вероятно, даже лучше, чем посещать тренажерный зал. Это лучшее упражнение для долголетия, которое вы можете выполнять".
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