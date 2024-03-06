Витамины и минералы для волос, передозировка которых приведет к облысению

Эти добавки принимают, чтобы поддержать здоровье волос. Однако в случае передозировки может произойти обратный эффект: волосы начнут выпадать.Врачи часто говорят, что все необходимые витамины и минералы можно получить из продуктов питания, тем более что в таком случае передозировка не грозит: наш организм возьмет столько, сколько нужно.Однако куда проще купить баночку с добавками, на упаковке которой пообещают здоровые и крепкие волосы. Поэтому многие принимают витаминные и минеральные комплексы без назначения врача, даже не сдав необходимые анализы.Между тем чрезмерное употребление некоторых добавок для волос может обострить проблему. Волосы станут тонкими, ломкими и начнут выпадать с еще большей скоростью.Есть такое понятие, как телогеновое выпадение волос, когда волосяные фолликулы преждевременно переходят из активной фазы роста в фазу телогена, или покоя. Оно может развиться из-за сильного стресса, нагрузки на иммунную систему, эндокринных заболеваний, последствий инфекции, в том числе коронавируса.Дефицит железа, цинка, белка и незаменимых жирных кислот также нередко приводит к телогеновому выпадению.Однако еще одна неожиданная причина — это передозировка витаминов и минералов.Витамин АЭтот витамин выполняет много важных функций: он нужен для зрения и здоровья кожи, необходим для костей и роста клеток, участвует в иммунной функции. Витамином А богаты морковь, брокколи, листовая зелень, тыква и говяжья печень.Рекомендуемая норма витамина А для взрослых составляет 900 мкг/день. При этом сбалансированное питание легко обеспечит эту потребность организма.Между тем избыточное употребление витамина А вызывает выпадение волос.В одном исследовании описывается такой случай. 28-летняя женщина, проходившая почечный диализ, заметила внезапное выпадение волос. Позже выяснилось, что она ежедневно принимала 1500 мгк витамина А и уровень этого витамина в ее организме оказался значительно выше нормы. Достаточно было легко потянуть, чтобы в руке оказалось 4-5 волосков — все в фазе покоя. Через месяц после прекращения приема добавок выпадение волос остановилось. Оказалось, что прочие признаки гипервитаминоза А ошибочно приняли за симптомы хронической почечной недостаточности.В другом случае у 60-летнего мужчины, которые увлекся витамином А, возникла лобно-центральная алопеция, а также заметно сократилось количество волос в паху и подмышках. У больного также произошли дистрофические изменения ногтей и появилась эритематозная сыпь.Витамин ЕНедостаток этого витамина приводит к гемолитической анемии (усиленное разрушение эритроцитов), неврологическим нарушениям и сухости кожи. Однако дефицит витамина Е встречается редко. Как правило, он может возникать при нарушениях всасывания жиров в кишечнике.Витамин Е содержится в авокадо, треске, тофу, пшенице, орехах, а также в семенах и масле подсолнечника.При этом гипервитаминоз витамина может снизить выработку гормонов щитовидной железы, что в свою очередь плохо влияет на рост волос, говорится в исследовании американских ученых.СеленСелен — важный микроэлемент для синтеза более 35 белков. Кроме того, его часто добавляют в комплексы для роста волос. Норма селена для взрослого человека — 55 мкг в день. Если же этого минерала слишком много в организме, происходит обратный эффект — волосы начинают выпадать.Среди других описанных симптомов острой передозировки селеном: тошнота, рвота, ломкость и изменение цвета ногтей, утомляемость, раздражительность и неприятный запах изо рта.ЦинкЦинк очень важный микроэлемент для иммунитета и роста клеток. Однако вырабатывать его самостоятельно организм не может. Поэтому цинк должен поступать с пищей — мясом, рыбой, яйцами, бобовыми и орехами.Этот минерал, как и селен, часто советуют принимать при выпадении волос. Но при передозировке можно растерять и оставшуюся шевелюру.Добавки, которые приводят к ранней сединеЕсли вы заметили, что количество седых волос в последнее время заметно прибавилось и возраст здесь ни при чем, возможно, дело опять-таки в витаминно-минеральных добавках.«Железо, витамин D, фолиевая кислота, витамин B12 и селен могут участвовать в поседении/отбеливании волос в детстве или раннем взрослом возрасте. Добавление этих дефицитных микроэлементов способно ускорить преждевременное поседение», — говорится в научном обзоре дерматологов из Саудовской Аравии.

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