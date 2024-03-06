Назван простой способ справиться с депрессией

Физический реабилитолог София Агапова рассказала, что депрессию вкупе с психологической и медикаментозной терапией можно лечить и движением.По словам Агаповой, многие современные психотерапевты включают физическую активность в протоколы лечения депрессии. Основная идея тренировочного процесса заключается в том, чтобы заставить работать симпатическую нервную систему. Она усиливает обмен веществ, повышает возбуждаемость, мобилизует на активную деятельность.«Парасимпатическая нервная система отвечает за расслабление, сон, восстановление, — объяснила Агапова. — У здорового человека переключение между двумя системами происходит автоматически. У человека с депрессией симпатическая нервная система находится в угнетенном состоянии, и преобладает вялое состояние без особых желаний».Доказано, продолжила собеседница «Ленты.ру», что силовые тренировки и динамическая нагрузка помогают снизить проявление депрессии. Речь не идет о тяжелых видах спорта, достаточно работы с собственным весом, добавила Агапова.Начать нужно с удержания статических положений тела позах, например йоги. Занятия рекомендуется проводить не реже двух раз в неделю с постепенным наращиванием сложности для усиления тренировочного эффекта. Динамическая нагрузка может присутствовать в виде ходьбы, бега, катания на велосипеде.София Агапова физический реабилитологИ все же наилучший эффект в коррекции депрессивных состояний достигается при взаимодействии неврологов, психологов и психиатров, а также двигательных специалистов, подытожила Агапова.

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