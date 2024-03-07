Здоровый мозг: 6 необходимых витаминов и минералов

Человеческий мозг – это самая сложная система человеческого организма, и как все остальные органы нуждается в поступлении нужных микроэлементов. Несбалансированный рацион способствует риску психических и физических нарушений, раннего наступления старческих изменений и других расстройств. Есть полезные вещества, которые поддерживают здоровье и работоспособность человеческого мозга.Недостаток этих шести микроэлементов приводит к прогрессирующим нарушениям мозговой активности. При увеличении в рационе объемов питательных элементов, которые поддерживают работу мозга, происходит заметное увеличение таких показателей интеллектуальной деятельности, как память и эрудированность.1. Витамин ССамое большое количество аскорбиновой кислоты было зарегистрировано в гипофизе – придатке головного мозга, его содержание составило 400 мг/кг. Этот сильнейший антиоксидант является важным компонентом производства нейромедиатора дофамина – гормона радости, он также служит защитой мозговых клеток от разрушения, в процессах окислительных реакций.Организм человека не способен воспроизводить витамин С, поэтому нуждается в его постоянном пополнении через продукты питания. Ежесуточная доза, которая требуется организму, составляет примерно 90 мг. Этот микроэлемент в большом количестве содержится в темно-зеленых овощах и плодах цитрусовых.2. Микроэлемент цинкЗначительный объем цинка был выявлен в определенных группах некоторых волокон нервной ткани, которые находятся только в переднем отделе головного мозга (prosencephalon). Ученые еще изучают значение цинка в регуляции нормальной мозговой активности. Но уже сейчас они с уверенностью заявляют о том, что недостаточное количество этого металла провоцирует риск множества неврологических и психоэмоциональных расстройств.Так, у людей с диагностированным старческим угасанием и синдромом Паркинсона, при обследовании выявляли нарушения гомеостаза цинка. Богатыми источниками природного цинка, являются тыквенные семечки, говяжье мясо, креветки.3. Макроэлемент кальцийВ человеческом организме кальций является одним из наиболее важных элементов. Он играет видную роль в механизмах передачи нервных импульсов. Недостаток встречается редко, так как большие его запасы имеются в костной ткани, но несбалансированное питание и прием некоторых лекарственных средств, могут уменьшить количество в организме. Это значительно ухудшит здоровое функционирование головного мозга.4. Группа В – тиаминЭти микроэлементы особенно необходимы для нормальной мозговой деятельности. В головном мозге, тиамин в значительном количестве содержится в нервных волокнах, и требуется для хорошей нервной проводимости. Недостаток витамина В1 приводит к значительному ухудшению памяти, которое наблюдается при хроническом злоупотреблении спиртными напитками, при СПИДе и других патологиях.5. Группа В – фолиевая кислотаВитамины В9 требуются для синтезирования аминокислот и производства нейронных волокон. Заболевания, связанные с его недостатком более часто встречаются в детском возрасте. Исследования, проведенные на животных, показали, что при употреблении фолиевой кислоты значительно улучшается память.Витамин В9 служит составляющей таких групп, как фолаты, их богатыми источниками являются растительные продукты: шпинат, некоторые бобовые культуры, спаржа. В организме, большая часть запасов В9 находится в печени, поэтому при ее нарушениях, возможен их недостаток.6. Элемент магнийЭто вещество преобразует витамины группы В и многие микроэлементы в активную форму, то есть подавляющее большинство полезных веществ начинает работать, только при поступлении магния с продуктами питания. В исследованиях на животных было доказано, что присутствие магния способствует улучшению физической активности и долгосрочной памяти.Важно знать, что нужно соблюдать правильный баланс кальция и магния, чтобы не провоцировать повышенную нервную возбудимость. Недостаток любого их этих элементов увеличивает вероятность неврологических заболеваний.

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