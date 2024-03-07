Терапевт Колесник назвала хлеб и печенье среди продуктов с высоким уровнем «скрытой» соли

Врач-терапевт Этери Колесник: «скрытой» солью, прежде всего, насыщены обработанные пищевые продукты.Терапевт Колесник обратила внимание на то, что многие люди значительно злоупотребляют солью. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) констатирует, что верхняя норма соли на каждый день не дотягивает до 5 граммов. Однако на практике соль употребляется в количестве более чем вдвое превосходящем этот показатель – в среднем взрослым человеком съедается 11 граммов соли а сутки.Этери Колесник заявила «Вечерней Москве», что почти 80% употребляемой людьми специи приходятся на «скрытую» соль, которую содержат в себе продукты, не кажущиеся очень солеными. Такие продукты часто поедаются большими порциями и регулярно, а вместе с ними поглощается много соли.«Примерно 4–5 процента, или 0,5 грамма, соли естественным образом присутствует в продуктах питания: свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах. До 13–15 процентов, или 1,4 грамма, соли приходится на соль, добавляемую во время приготовления пищи либо за столом, Остальные 80 процентов – это «скрытая» соль», - уточнила врач.Колесник подчеркнула, что главными источниками такой соли являются обработанные пищевые продукты. При этом эксперт назвала хлеб и печенье среди продуктов с особенно высоким уровнем «скрытой» соли. Также их список содержит консервы, сыр, сухие завтраки и супы быстрого приготовления, колбасные изделия, чипсы.Кроме того, очень много соли нередко содержит в себе фастфуд – например, в виде блюд азиатской кухни, шашлыков.«Стандартный набор еды (бургер, картофель фри и соус) в ресторане быстрого питания содержит 4,5 грамма соли», - предупредила терапевт.Врач напомнила, что избыток соли в повседневном рационе является типичным фактором развития гипертонии и подверженности опасным для жизни сердечно-сосудистым заболеваниям.

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