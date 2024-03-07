Врач объяснила, всегда ли нужно бороться с насморком

Преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения врач-педиатр Светлана Буданцева рассказала о том, всегда ли нужно лечить насморк.Она объяснила, что если насморк связан с другой симптоматикой ОРВИ, это говорит о защите организма, потому что «слизистая носа — первый барьер на пути проникновения вирусной инфекции в организм». Отёк слизистой и насморк как отделение слизи неизбежен в таком случае, поэтому и взрослые, и дети должны уметь сморкаться — вдыхать ртом, а затем высмаркивать по одной ноздре.Специалист отметила, что это важный навык, так как если вдохнуть через нос, можно получить осложнения в виде синусита, гайморита либо фронтита.При этом нельзя злоупотреблять сосудосуживающими каплями для носа — не более пяти дней. В противном случае может начаться привыкание.

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