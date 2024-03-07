Приходит раньше, чем вы думали: офтальмолог Финк назвала ошибку в диагностике глаукомы

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 105 миллионов человек в мире страдают глаукомой. 5 миллионов из этого числа — люди, слепые на оба глаза. Между тем потерю зрения при глаукоме можно предотвратить, если бы ее выявляли вовремя. Но в этом и есть главная проблема: долгое время болезнь не дает о себе знать.К тому же в молодом возрасте люди не воспринимают глаукому всерьез — кажется, что должны пройти десятки лет, прежде чем проблема даст о себе знать. Это и другие частые заблуждения о глаукоме комментирует офтальмолог.«Глаукома — это высокое внутриглазное давление»Считается, что причина глаукомы — повышенное внутриглазное давление, которое приводит к атрофии зрительного нерва.«Это не совсем так, — отвечает врач Елена Финк. — Есть особая форма болезни — глаукома с низким или нормальным внутриглазным давлением (от 14 до 19 мм рт. ст.), которое для конкретного пациента является критическим».Дело в том, что чувствительность волокон зрительного нерва к внутриглазному давлению у людей разная. Поэтому ставить диагноз лишь на основании уровня давления нельзя, можно пропустить начало глаукомы.«Глазное давление проверяют в кабинете любого офтальмолога. Однако узнать, что такое нормальное глазное давление, не так просто, — говорят эксперты Фонда исследования глаукомы (Сан-Франциско). — Среднее глазное давление составляет 16 мм рт. ст., но мы знаем, что у некоторых людей со средним давлением может развиться глаукома, а у других — нет».Чтобы исключить болезнь, необходимо полное офтальмологическое обследование, чтобы врач смог в том числе оценить и состояние зрительного нерва.Кроме того, стоит измерить толщину роговицы. У людей с тонкой роговицей больше риск развития глаукомы, поэтому они должны чаще проверяться у офтальмолога.«Глаукома — болезнь пожилых»«Есть большое количество форм глаукомы, в том числе и врожденная, поражающая человека еще в материнской утробе, — комментирует офтальмолог Елена Финк. — Однако чаще всего эта болезнь диагностируется у людей за 40-45-лет.По мере старения число заболевших глаукомой растет. При этом с возрастом болезнь протекает тяжелее из-за сопутствующих сердечно-сосудистых и эндокринных патологий, в первую очередь диабета».«При глаукоме болят глаза»Снижение зрения, головная боль, боль в глазах и их покраснение — все это могут быть признаки глаукомы. Однако на начальных стадиях болезнь себя не проявляет.«Боли могут возникнуть лишь при остром приступе закрытоугольной глаукомы. При открытоугольной глаукоме начальные стадии заболевания сам человек распознать не сможет», — говорит Елена Финк.Чтобы не пропустить начало болезни, людям старше 40 лет врач советует как минимум раз в два года измерять внутриглазное давление.«Если врач в поликлинике увидел большую разницу между давлением в глазах (больше 4 мм рт. ст.), это прямая дорога к обследованию. Особенно в случае, когда кто-то из родственников уже страдает глаукомой», — предупредила офтальмолог.«Некоторые люди рождаются с крупными зрительными нервами и никогда не заболевают глаукомой. Но точно дать ответ, у кого разовьется глаукома, а у кого — нет, врачи не могут, — говорят в Фонде исследования глаукомы. — Кроме того, серьезный фактор риска — семейный анамнез. Поэтому так важно регулярно проверять глаза даже людям с крупными зрительными нервами».«Глаукому можно вылечить, снизив глазное давление»К сожалению, глаукома — хроническая болезнь. Вылечить ее нельзя, но можно остановить или замедлить дальнейшее повреждение зрительного нерва. Однако просто снизить глазное давление бывает недостаточно.«Даже если удастся добиться стойкого снижения внутриглазного давления, у 20% пациентов зрение продолжает падать, а поле зрения сужаться. Поэтому лечение глаукомы — процесс комплексный», — говорит офтальмолог.

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