Врач Кореневич назвала 3 необходимых для сосудов жирных продукта

Весна точно не то время, когда стоит придерживаться вегетарианства, предупредили медики. Специалисты отмечают, что пробуждение природы застает нас в период гиповитаминоза, поэтому важно особенно тщательно следить за поступлением в организм основных витаминов и минеральных веществ.Кардиолог, кандидат медицинских наук, психолог, психосоматолог Анна Кореневич подтвердила, что жиры должны присутствовать в рационе ежедневно, и указала на самые полезные. Помимо жирной морской рыбы врач назвала льняное, конопляное и оливковое масла.При этом она подчеркнула, что строгих запретов быть не должно. Если вы планируете изменить что-либо в режиме питания, то стоит это делать плавно и без резких ограничений.При этом она подчеркнула, что строгих запретов быть не должно. Если вы планируете изменить что-либо в режиме питания, то стоит это делать плавно и без резких ограничений.Врач также посоветовали весной пить как можно больше морсов, компотов, приготовленных из замороженных ягод и фруктов, зеленый чай. При этом ограничить потребление кофе и алкогольных напитков. Главное правило - выбирать продукты для стола таким образом, чтобы в организм попали все группы витаминов.Врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум рассказал, чем еще можно обогатить свой рацион для здоровья сердца и сосудов.Орехи и семена: грецкие орехи, миндаль, льняные семена, чиа и тыквенные семечки содержат полиненасыщенные жирные кислоты и антиоксиданты, которые положительно влияют на состояние сосудов.Фрукты и овощи с высоким содержанием антиоксидантов: ягоды, вишни, гранаты, апельсины, шпинат, капуста и брокколи содержат антиоксиданты, которые могут помогать защищать сосуды от повреждений.Чеснок и лук: они содержат алицин, который может помогать снижать уровень холестерина и поддерживать здоровье сердца и сосудов.Цельнозерновые продукты: овес, ячмень, коричневый рис и другие цельнозерновые продукты богаты клетчаткой и полезны для сосудов, помогая контролировать уровень холестерина и сахара в крови.Зеленый чай: содержит флавоноиды, которые могут способствовать снижению давления и укреплению сосудов.Гранатовый сок: считается полезным для улучшения кровообращения и снижения риска образования бляшек в сосудах.Темный шоколад: темный шоколад с высоким содержанием какао может способствовать расширению сосудов и улучшению кровообращения."Важно помнить, что поддержание здоровья сосудов также связано с общим образом жизни, включая физическую активность, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя. Перед внесением значительных изменений в рацион следует проконсультироваться с врачом, особенно если есть какие-либо медицинские проблемы", - подытожил Варфоломеев.

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