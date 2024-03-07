Малышева не рекомендовала употреблять грейпфрут при приеме лекарств
Поэтому интервал между приемом лекарств и цитрусовыми должен быть не менее шести часов.
Кроме того, Малышева напомнила, что цитрус- сильный аллерген, поэтому рекомендовала людям с аллергическими проявлениями быть с фруктом осторожнее. В противном случае они рискуют столкнуться с бронхиальной астмой, удушьем и крапивницей.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий