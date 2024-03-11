10 сигналов недостатка витамина С в организме

Витамин С (или аскорбиновая кислота) – НЕЗАМЕНИМОЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА соединение, необходимое для роста тканей и регулирования восстановительных процессов. Факторы, которые могут привести к недостатку витамина С и признаки недостатка этого витамина в организме и лечение.Витамин С (аскорбиновая кислота) стимулирует производство коллагена, участвующего в производстве клеток эпидермиса, кровеносных сосудов, костей и суставов, мышц и связок. Кроме того, витамин С способствует ускорению заживления ран, поддерживает здоровье костей и зубов, отвечает за усвоение железа. Являясь мощным антиоксидантом, аскорбиновая кислота помогает уменьшить негативное действие свободных радикалов, тем самым предупреждая развитие таких заболеваний, как рак и патологии сердечно-сосудистой системы.Проблемы, вызванные дефицитом витамина СВместе с тем хронический дефицит витамина С (в течение 3-х месяцев и более) может привести к развитию смертельно опасной болезни под названием цинга.К недостатку аскорбиновой кислоты могут привести следующие факторы:Неправильное питание и несбалансированные диеты, ограничивающие поступление витамина С в организм.Плохая усвояемость витамина С, спровоцированная заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гипертиреозом и злокачественными новообразованиями.Ускоренное выведение аскорбиновой кислоты из организма вследствие высоких физических нагрузок, нарушения обменных процессов или заболеваний почек.Курение и употребление алкоголя: вредные вещества, которые содержатся в табаке и спирте, препятствуют нормальному всасыванию всех питательных веществ, включая витамин С.Постоянные стрессы и хроническое недосыпание, приводящие к тому, что аскорбиновая кислота очень быстро расходуется.Длительный прием антибиотиков, гормональных препаратов и антидепрессантов также снижает всасываемость витамина С.О том, что Ваш организм недополучает витамин С, подскажут признаки, о которых пойдет речь далее.1. КровоподтекиЕсли кровоподтеки (или синяки) появляются вследствие травмы (например, при падении или ударе), это вполне естественно и закономерно, ведь капилляры, расположенные под поверхностью кожи, ломаются и лопаются, что приводит к кровоизлиянию.НО! Если количество синяков на Вашем теле увеличивается день ото дня, при этом Вы даже не догадываетесь, откуда они могли появиться, это может свидетельствовать о недостатке витамина С, одной из функций которого является укрепление сосудистых стенок (капилляров).2. Медленное заживление ранВитамин С способствует производству коллагена, являющегося основой соединительной ткани организма и обеспечивающего его прочность и эластичность. Когда коллагена вырабатывается в недостаточном количестве, процесс ранозаживления значительно замедляется.Кроме того, аскорбиновая кислота – отличный антиоксидант, борющийся с инфекциями, что также положительно влияет на быстрое заживление ран.3. Кровоточивость десенЕсли десны стали часто кровоточить и опухать, если во рту регулярно образуются небольшие долго не заживающие язвочки, это может свидетельствовать о низкой выработке организмом коллагена, виной чему недостаток витамина С.Данные симптомы нельзя игнорировать, поскольку их прогрессирование может указывать на развитие такого опасного заболевания, как цинга, при котором зубы гниют и выпадают.4. Сухие и ломкие волосы и ногтиБлестящие волосы и крепкие ногти – показатель того, что Вы питаетесь правильно и сбалансировано.Если же волосы утратили сияющий и здоровый вид, выглядят сухими и секущимися, медленно растут и выпадают в большом количестве, впору задуматься о своем рационе питания, в котором явно не хватает аскорбиновой кислоты.Еще одним подтверждением дефицита витамина С являются ломкие ногти, испещренные бороздами.Дело в том, что витамин С способствует выработке коллагена и улучшает усвоение организмом железа, а именно эти вещества обеспечивают красоту и здоровье волос и ногтей.5. Покраснение и сухость кожиКоллаген отвечает за упругость, эластичность и красоту кожи. Поэтому когда его не хватает, кожа становится грубой, сухой и дряблой, на ней раньше времени образуются морщины.Введение в рацион достаточного количества витамина С поможет вернуть коже сияющий и ухоженный вид.Обладая антиоксидантным действием, аскорбиновая кислота уменьшает негативные последствия воздействия ультрафиолетовых лучей и риск солнечного ожога, а также способствует удержанию воды в эпидермисе, тем самым предотвращая сухость кожи.6. Носовые кровотеченияКровеносные сосуды в носу, лопаясь, образуют носовые кровотечения. Чаще всего это происходит по причине хрупкости капилляров, для укрепления которых и необходим витамин С.НО! Помните о том, что носовые кровотечения могут указывать на многие другие серьезные патологии, поэтому не стоит откладывать визит к врачу, если кровотечения из носа у Вас наблюдаются регулярно.7. Ослабленный иммунитетАскорбиновая кислота стимулирует выработку белых кровяных телец, борющихся с бактериями и вирусами и обеспечивающих полноценную работу иммунной системы. Способствует укреплению защитных сил организма и антиоксидантное действие витамина С.Поэтому при дефиците данного витамина организм подвержен бактериальным и инфекционным заболеваниям.Исследования последних лет говорят о том, что один лишь витамин С не может предотвратить простуду, но способен ускорить процесс выздоровления.8. Болезненность и воспаление суставовСуставная боль и воспаление суставов могут быть сигналами к пересмотру своего рациона.Одно из исследований показало, что у людей с низким уровнем аскорбиновой кислоты в 3 раза чаще развивается ревматоидный артрит, чем у тех, в чей рацион включены продукты, богатые данным витамином. А виной всему недостаточная выработка организмом коллагена.9. Усталость и депрессияУченые выявили взаимосвязь между психоэмоциональным состоянием человека и витамином С. Так, нормализация уровня аскорбиновой кислоты в организме привела к улучшению настроения у 34% исследуемых с диагностированной хронической усталостью, тревожностью и депрессией.10. Набор весаДефицит витамина С приводит к замедлению метаболизма, вследствие чего интенсивность сжигания жира существенно уменьшается, что приводит к быстрому набору лишнего веса и увеличению объема талии.При достаточном количестве аскорбиновой кислоты наш организм использует жир в качестве источника топлива, причем не только при физических нагрузках, а и в состоянии покоя, что помогает не только избавляться от лишних килограммов, но и поддерживать вес в пределах нормы.Лечение дефицита витамина СПоскольку организм человека не вырабатывает и не накапливает витамин С, необходимо ежедневно пополнять его запасы. Так, взрослому человеку необходимо получать минимум 65 мг витамина С в день, чтобы поддерживать работу всех систем и органов в норме. Как это сделать?Во-первых, следует употреблять продукты, в достаточном количестве содержащие аскорбиновую кислоту, а именно:цитрусовые (апельсины, грейпфрут, лимон, лайм, помело),ягоды (клубнику, малину, голубику, клюкву, черную смородину, шиповник),киви,зеленые яблоки,брокколи,томаты,болгарский перец,цветную капусту,квашеную капусту,листовую зелень,щавель,шпинат,зеленый горошек,виноград.Важно! При термической обработке содержание витамина С в овощах и фруктах уменьшается более, чем на 50%.Разрушается аскорбиновая кислота и при нарезании продуктов.Во-вторых, во избежание дефицита витамина С необходимо:отказаться от таких вредных привычек, как курение и употребление алкоголя;свести к минимуму стрессы, при которых организм работает в усиленном режиме и очень быстро расходует запасы витамина С;нормализовать сон, поскольку недостаток сна многократно повышает выработку гормонов стресса, что приводит к перерасходу аскорбиновой кислоты.Сбалансированное питание, полноценный сон не менее 7 часов в сутки, уменьшение стрессовых факторов и отказ от вредных привычек оздоровят организм и продлят молодость!

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