Врачи назвали самый полезный для крови завтрак вместо каши

Среди продуктов, которые диетологи относят к полезным и рекомендуют включить в рацион, есть такие, которые могут быть как гарниром, так и самостоятельным блюдом.Более десяти лет назад приверженцы здорового питания обратили внимание на такую древнюю культуру как киноа. Причин несколько. Продукт не только питательный, но и отличается высоким содержанием фосфора, цинка, кальция, железа и витамина B9 (фолиевой кислоты).Отмечается, что витамин B9 "необходим для процессов образования, развития и созревания клеток крови". Об этом пишет здоровое-питание.рф. Врачи также указывают на ценную клетчатку в киноа, которая помогает выводить токсины из организма.Некоторые специалисты и вовсе считают блюда с киноа - идеальными для завтрака. Можно сочетать эту культуру с йогуртом, фруктами (в том числе сушеными), а также с арахисовым маслом.В качестве гарнира киноа хорошо сочетается с курицей или индейкой.Кстати, есть и привычный для русского человека продукт, который по содержанию грубых волокон и белка, полностью эквивалентен киноа. Речь о гречке.«Самый лучший отечественный аналог киноа - гречка», - подчеркивают специалисты.Однако добавляют, что по количеству фолиевой кислоты гречка проигрывает - 3% против 10% в киноа. Впрочем, фолиевую кислоту можно получить из свежей зелени, которую запросто можно добавить в ту же кашу.Между тем, исследователи под руководством ученых из университета провинции Цзилинь в Китае выяснили, что биоактивные соединения в киноа положительно влияют на микрофлору кишечника и способствуют поддержанию нормальной работы сердечно-сосудистой системы.

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