Врачи назвали самый полезный для крови завтрак вместо каши
Более десяти лет назад приверженцы здорового питания обратили внимание на такую древнюю культуру как киноа. Причин несколько. Продукт не только питательный, но и отличается высоким содержанием фосфора, цинка, кальция, железа и витамина B9 (фолиевой кислоты).
Отмечается, что витамин B9 "необходим для процессов образования, развития и созревания клеток крови". Об этом пишет здоровое-питание.рф. Врачи также указывают на ценную клетчатку в киноа, которая помогает выводить токсины из организма.
Некоторые специалисты и вовсе считают блюда с киноа - идеальными для завтрака. Можно сочетать эту культуру с йогуртом, фруктами (в том числе сушеными), а также с арахисовым маслом.
В качестве гарнира киноа хорошо сочетается с курицей или индейкой.
Кстати, есть и привычный для русского человека продукт, который по содержанию грубых волокон и белка, полностью эквивалентен киноа. Речь о гречке.
«Самый лучший отечественный аналог киноа - гречка», - подчеркивают специалисты.
Однако добавляют, что по количеству фолиевой кислоты гречка проигрывает - 3% против 10% в киноа. Впрочем, фолиевую кислоту можно получить из свежей зелени, которую запросто можно добавить в ту же кашу.
Между тем, исследователи под руководством ученых из университета провинции Цзилинь в Китае выяснили, что биоактивные соединения в киноа положительно влияют на микрофлору кишечника и способствуют поддержанию нормальной работы сердечно-сосудистой системы.
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