Бывает после ангины и даже ОРВИ: этот простой анализ поможет спасти от потери почки в будущем

О том, что ангина и грипп страшны своими осложнениями, часто предупреждают врачи. И не зря. Среди нередких последствий — болезнь почек, которая может закончиться полным отказом органа. В том числе и у молодых.Речь об остром гломерулонефрите — заболевании, при котором поражаются гломерулы, или почечные клубочки. Как рассказала иммунолог и нефролог Дарья Садовская, такое аутоиммунное осложнение может развиться у человека практически после любой перенесенной инфекции, например:ангины,фарингита,гриппа,ОРВИ.«Суть острого гломерулонефрита в следующем: после любой бактериальной или вирусной инфекции, а особенно после встречи с b-гемолитическим стрептококком (в основном он вызывает ангину, фарингит, скарлатину) у определенной группы заболевших организм начинает вырабатывать антитела, или иммунные клетки защиты, которые атакуют не только саму инфекцию, но и нормальные ткани суставов, почек и сердца», — объяснила Дарья Садовская в своем телеграм-канале.А с учетом того, что поражение почек очень долго может протекать без симптомов или почти незаметно, есть высокий риск запустить болезнь, пока почки совсем не откажут и не потребуется гемодиализ или пересадка органа. Такое, по словам врачей, грозит не только людям в возрасте, но и молодежи.Классическая триада симптомовВ то же время, как отмечает Дарья Садовская, острый гломерулонефрит может дать о себе знать уже через 1-3 недели после перенесенной инфекции. Главное, не игнорировать возможные признаки и вовремя обратиться к врачу. В этот период на фоне хорошего самочувствия, что многих сбивает с толку, может появиться так называемая классическая триада симптомов:отеки;скачки давления;красная моча.По словам нефролога, стоит учитывать, что иногда эти симптомы бывают не так ярко выражены: отеки еле заметны, давление остается в норме, а моча приобретает чуть более розовый цвет.«Пример истории болезни. Болело горло, прошло, забыли про это и живем дальше. Тут через 2-3 недели появляется отек, затем розовая моча, скачет давление. Идем в больницу, начинается диагностический поиск, теряются дни. И вот она, как минимум, госпитализация, а часто реанимация с риском навсегда потерять функцию почек. Я не призываю впадать панику при любой боли в горле, я призываю быть начеку», — добавляет специалист.Что делатьКроме того, что после любой инфекции надо обращать внимание на появление возможных признаков осложнения на почки, Дарья Садовская советует перестраховаться и обязательно после выздоровления сдать общий анализ мочи. Делать это лучше спустя 2-3 недели. В анализе на поражение почек могут указывать отклонения в таких показателях, как белок, эритроциты, часто цилиндры. Конечно, при любых подозрениях далее надо проконсультироваться с врачом.

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