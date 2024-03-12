Названа ключевая особенность борьбы с глаукомой
Чтобы сохранить зрение, важна регулярность обследований и четкое следование режиму лечения. Терпение и ответственный подход к своему здоровью, постоянный контакт с врачом и поддержка близких — ключевые моменты в борьбе с глаукомой, — подчеркнул врач.
Он напомнил, что глаукома — это прогрессирующее заболевание, вызванное повреждением зрительного нерва из-за высокого внутриглазного давления. Без правильного лечения болезнь может привести к потере зрения. Как отметил Антонов, глаукома является сложным недугом с точки организации и длительности лечения. При этом на ранних этапах глаукома протекает практически бессимптомно, поэтому важно регулярно обследоваться у офтальмолога.
Основным фактором риска болезни является возраст, так как после 55 лет вероятность развития глаукомы резко возрастает, добавил офтальмолог. Также проблема может иметь наследственный характер и развиваться при наличии близорукости средней и высокой степени, артериальной гипотонии, сахарного диабета и апноэ.
Ранее офтальмолог Светлана Миргородская назвала наследственность главным фактором возникновения близорукости (миопии) у детей. По словам специалиста, снизить риск развития этой патологии помогут контроль за зрительной нагрузкой и прием достаточного количества полезных микроэлементов.
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