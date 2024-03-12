Врач Савкина: простые продукты с фитонцидами помогут сделать сердце крепче

Врач Марина Савкина: к богатым источникам фитонцидов относятся лук и чеснок.Врач Савкина заявила, что включение в рацион продуктов, насыщенных фитонцидами, позитивно отражается на состоянии организма. В частности, продукты с фитонцидами помогают сделать более крепким сердце.Биологически активные вещества, о которых идет речь, вырабатываются растениями и обладают выраженным противовоспалительным действием, а также способны подавлять рост ряда бактерий – за это фитонциды называют «природными антибиотиками». Их богатым источником в питании человека являются пряно-ароматические культуры: лук, чеснок, хрен, редис, горчица, черемша и так далее. По словам Савкиной, использование таких продуктов не только обогащает рацион множеством полезных веществ, но и позволяет уменьшать количество используемой соли, что особенно важно для профилактики повышенного давления и других сердечно-сосудистых проблем.«Это вовсе не значит, что нужно каждый прием пищи начинать с зубчика чеснока или с лука (тем более на голодный желудок). Просто следует разумно использовать при приготовлении блюд те же лук, чеснок или хрен – такие добавки помогают питаться сбалансированно и правильно», - приводит слова эксперта «Российская газета».Какую пользу сердцу приносит лук? Он отличается крайне высоким содержанием антиоксидантов – соединений, которые борются с воспалением, снижают уровень триглицеридов и уровень холестерина, помогают нормализовать кровяное давление. Такие вещества лука, как флавоноиды и сера, помогают разжижать кровь, что снижает риски тромбов и ассоциированных патологий, включая сердечный приступ и инсульт.Какую пользу сердцу приносит чеснок? Он также содержит разжижающий кровь и предотвращающий образование ее сгустков вещество – аденозин. Особенно полезным чеснок становится, если его раздавить: его аминокислота аллиин в этом случае преобразуется в вещество аллицин, которое оказывает на кровеносные сосуды выраженное положительное действие. Благодаря ему кровеносные сосуды становятся более широкими и эластичными, в них снижается кровяное давление.

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