Сомнолог: короткий вечерний сон может быть вреден для здоровья

Привычка «прикорнуть» вечером может сбить циклы ночного сна. После подобного «отдыха» человек получает заряд бодрости и рискует не заснуть в течение нескольких часов уже в ночное время. Об опасности «преждевременного» сна предупредил сомнолог Роман Бузунов. Также он дал рекомендации страдающим от вечерней сонливости.«Вечернее непреднамеренное засыпание может перебить ночной сон. Этого нельзя допускать. Как дневной сон освежает – человек может 10-15 минут поспать и получить запас бодрости на несколько часов – так же можно и вечером перебить сон», — сообщил эксперт.Отдельно стоит отметить вред подобного «перебитого» сна людям с бессонницей. По словам врача, из-за сдвига времени активности и отдыха создается условно-рефлекторная модель бессонницы, когда у человека формируется боязнь не уснуть, а сама подготовка ко сну вызывает стресс. По словам Романа Бузунова, для решения проблемы необходимо создать дефицит сна специальной техникой.«Это техника ограничения сна, то есть время пребывания в постели строго ограничено, и до того ложиться нельзя, как бы ни хотелось спать. Создается дефицит сна, и даже если у человека сработает рефлекс боязни не заснуть, он все равно заснет. То есть нельзя спать в неподходящее время, даже если очень захотелось», - пояснил он.Для борьбы с вечерней сонливостью доктор предложил заниматься рутинными делами, не требующими принятия сложных решений. Например, можно убраться дома, погладить вещи или банально прогуляться. При этом нежелательно «залипать» в экран смартфона или компьютера, так как «серфинг» заставляет человека думать и возбуждает нервную систему.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки