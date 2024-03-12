Диетолог Дианова посоветовала есть блины с хумусом

Врач Нурия Дианова поделилась способами сделать блины диетическими и полезными.Во время Масленичной недели традиционно съедается больше блинов. Диетолог Дианова рассказала телеканалу «360», что помогает сделать это калорийное блюдо гораздо менее вредным для здоровья и фигуры. В частности, специалист посоветовала при их приготовлении отказаться от белой переработанной пшеничной муки – вместо нее включить в состав блинов более «грубые», содержащие волокна варианты муки (например, льняную).«Животное молоко можно заменить на растительный аналог, сыворотку или аквафаб – жидкость, которая образуется при варке или консервировании бобовых», - добавил медик.Кроме того, для снижения калорийности блинов необходимо следить за содержанием в них сахара и за тем, какие используются начинки, соусы. Наиболее диетический выбор – это простые тонкие постные блины с минимумом сахара и без дополнительных ингредиентов. Либо несладкие блины с овощами и зеленью. Более калорийные, но все же полезные как источник ценных питательных веществ и витаминов – это блины с начинками из кусочков фруктов и ягод, творога, рыбы, икры. Такого рода блины, по словам Диановой, эквивалентны отдельному приему пищи, и правильнее всего употреблять их в первой половине дня.Кроме того, диетолог посоветовала есть блины с хумусом.«Если есть проблемы с кожей, к блинам полезно добавлять кунжутный урбеч, тахинную пасту или хумус»Специалист подчеркнула, что блинами нельзя злоупотреблять – съеденные в большом количестве, они ненужным образом простимулируют активное жироотложение, а их усвоение окажется чрезмерной нагрузкой для поджелудочной железы. Диетолог порекомендовала съедать за день максимум четыре блина.Наиболее их вредным вариантом врач считает жирные блины со сладкими заправками: например, со сгущенкой.

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