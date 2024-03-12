Фельдшер скорой перечислила 6 признаков «болезни поцелуев», которую путают с ангиной

«Болезнью поцелуев» часто называют инфекционный мононуклеоз, который в большинстве случаев вызывает вирус Эпштейна — Барр. Он передается в том числе через поцелуи, а пик заболеваемости приходится на подростков и молодежь.Инфекционный мононуклеоз часто путают с ангиной — как правило, из-за высокой температуры, боли в горле и налета на миндалинах. Однако, в отличие от ангины, инфекционный мононуклеоз не лечат антибиотиками — его ведь вызывают не бактерии, а вирусы. Как рассказала фельдшер скорой помощи Екатерина Синицына, почти в 90% случаев возбудителем «болезни поцелуев» становится вирус Эпштейна — Барр, хотя редко причиной могут быть также вирусы герпеса 6-го и 7-го типов, цитомегаловирус.Но, как и у ангины, у инфекционного мононуклеоза могут быть серьезные осложнения. К примеру, более чем у половины заболевших увеличиваются в размерах печень и селезенка.«Очень редкое, но грозное осложнение — разрыв селезенки вследствие ее увеличения. Поэтому нужно соблюдать осторожность в плане физических нагрузок во время болезни и после выздоровления. Занятия любыми видами спорта противопоказаны минимум в течение трех недель после выздоровления. А если речь идет о видах спорта, где есть потенциальный риск ударов в живот (например, борьба), этот срок увеличивается до одного месяца», — рассказала Екатерина Синицына в своем телеграм-канале.Кстати, несколько лет назад ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и пришли к выводу, что у переболевших инфекционным мононуклеозом возрастает вероятность развития рассеянного склероза в старости, так как вирус может повреждать нервные клетки мозга.Большинство — носителиПо словам Екатерины Синицыной, вирус Эпштейна — Барр (ВЭБ) присутствует в организме у 90-95% взрослых людей. То есть большинство — носители, которые в определенные периоды могут стать заразными. Как, впрочем, и носители вируса герпеса.Вирус Эпштейна — Барр передается в основном воздушно-капельным путем. Также возможно заражение контактным путем, со слюной, — через поцелуи, половые контакты, предметы.«После первичного инфицирования вирус пожизненно сохраняется в организме и периодически может выделяться с биологическими жидкостями, в основном со слюной. То есть практически каждый из нас время от времени может быть распространителем инфекции», — уточняет фельдшер скорой.У дошкольников и учеников начальной школы заражение ВЭБ практически никак не дает о себе знать, часто протекает почти без симптомов. А вот в подростковом и более старшем возрасте как раз повышается риск развития инфекционного мононуклеоза. Пик заболеваемости отмечается у молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет.«Инкубационный период (от заражения до появления первых симптомов) в большинстве случаев — от одного до двух месяцев», — уточняет специалист.Как отличить от ангины«Помним, что высокая температура и больное горло с налетами — это не 100% бактериальная ангина», — еще раз обращает внимание Екатерина Синицына.По словам медика, распознать инфекционный мононуклеоз можно по сочетанию симптомов ангины с увеличением печени и селезенки, а также с увеличением лимфоузлов разных групп. Также пригодится отрицательный стрептатест (экспресс-тест на определение ?-гемолитического стрептококка группы А во рту).Вот шесть характерных симптомов инфекционного мононуклеоза.Повышение температуры тела до 39 градусов и выше. Лихорадка нарастает постепенно и может продолжаться от нескольких дней до трех недель и более.Боль и краснота в горле, налет на миндалинах.Увеличение лимфоузлов разных групп, больше всего — шейных, подчелюстных, затылочных.Увеличение печени и селезенки более чем у половины заболевших, из-за чего может быть ощущение дискомфорта в животе. Проблемы с этими органами также можно увидеть по УЗИ органов брюшной полости или в анализах крови (смотрите на показатели работы печени: АЛТ, АСТ, общий билирубин).Слабость.Очень характерна заложенность носа без насморка, храп и гнусавость.Как лечатКак уже говорилось, антибиотики в лечении инфекционного мононуклеоза, как правило, не участвуют. Специфического лечения тоже нет. По словам Екатерины Синицыной, нет противовирусных препаратов с доказанной эффективностью против вируса Эпштейна — Барр.«При неосложненной форме все лечение сводится к симптоматической терапии: снижаем температуру, облегчаем боль в горле, следим за динамикой и красными флагами», — заключила медик.Между тем бывают последствия после выздоровления. К примеру, у некоторых людей может до нескольких месяцев после болезни сохраняться синдром хронической усталости: повышенная утомляемость, вялость, сонливость, снижение способности концентрироваться.

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