Врач Филева назвала 8 типичных внешних признаков «сахарного старения»

Опытный врач иногда может поставить предварительный диагноз, лишь взглянув на пациента. Например, типичный признак проблем со здоровьем — «сахарное лицо». Что это такое?Врачи с большим опытом работы и «насмотренностью» могут по внешнему виду пациента, еще до анализов и обследований, выявить болезнь. Например, «сахарное лицо» говорит о критичном повышении уровня глюкозы. Именно из-за высокого уровня сахара в крови могут страдать кожа, меняться ее кровоснабжение и ухудшаться процессы регенерации.Как выглядит «сахарное лицо», почему гликостарение («сахарное старение») не идет на пользу нашей внешности и можно ли как-то замедлить этот процесс? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Александра Филёва, врач-эксперт лаборатории «Гемотест».«Сахарное лицо — это не про дефекты на коже или прыщи, — объясняет врач Александра Филева. — Так называют один из типов старения кожи, наряду с фотостарением — изменением состояния кожи под действием солнечных лучей, а также хроностарением — естественными возрастными изменениями».«Из-за активного употребления продуктов, богатых быстрыми углеводами, в организме начинается гликация: молекулы сахара попадают в кровоток и объединяются с молекулами белка. В результате структура белков нарушается: у молекул появляются так называемые поперечные сшивки — дополнительные внутримолекулярные связи. В медицине такие „засахаренные“ белки называются AGE, от английского „advanced glycation end-products“ — конечные продукты гликирования. В норме скорость гликации невысокая, и AGE-белки успевают выводиться из организма. Но с возрастом они начинают накапливаться в тканях и органах. Запускается процесс старения организма», — объясняет врач.Свою лепту в процесс гликации вносят и другие факторы: большое количество жирных и жареных блюд в рационе, нарушение сна (сбитые циркадные ритмы стимулируют образование AGE-белков).«Больше всего от гликации страдают коллаген и эластин — белки, которые поддерживают прочность и эластичность кожи», — объясняет врач.Типичные внешние признаки «сахарного лица»:ранние (возникшие до 30 лет) морщины;глубокие заломы на лбу;темные круги или мешки под глазами;отечность лица;нависание верхних век;избыточная пигментация;желтоватый или сероватый оттенок кожи;высыпания на лице.Можно провести экспериментПроверить, действительно ли виноваты быстрые углеводы и вы подвержены «сахарному старению», поможет нехитрый эксперимент.«Попробуйте отказаться от сахара хотя бы на две недели и посмотрите, как изменится состояние кожи. Если высыпания прекратятся, вернется здоровый цвет лица, значит, количество глюкозы в рационе стоит минимизировать», — говорит Александра Филева.Конечно, полностью избавиться от сахара вряд ли удастся, тем более что в разумных количествах — до 10% от общей калорийности рациона — он необходим организму. Но при выборе продуктов стоит обратить внимание на их состав: сахар часто обнаруживается там, где его, по идее, быть не должно.Как отсрочить старение«К продуктам со скрытым содержанием сахара относятся консервированные овощи, такие, например, как кукуруза и зеленый горошек, мясные полуфабрикаты (колбасы, сосиски), томатный кетчуп, соевый соус, сухие завтраки и мюсли, готовые соусы для салатов, каши быстрого приготовления, роллы и суши, фастфуд», — рассказывает специалист.Чтобы замедлить процесс гликирования, полезно придерживаться некоторых правил. Прежде всего следует скорректировать рацион — обязательно добавить в меню фрукты и овощи, употреблять достаточное количество белка, свести к минимуму быстрые углеводы. Можно найти более полезную альтернативу привычным сладостям. Например, заменить торты, пирожные и кексы сухофруктами, орехами, инжиром, виноградом.Важен правильный уход за кожейЗамедлить процесс старения, в том числе и обусловленного гликацией, поможет правильный уход за кожей.«При выборе косметических средств стоит отдать предпочтение кремам с витаминами и антиоксидантами. В холодное время года обязательно использовать увлажняющие и питательные средства. Летом — не забывать о косметических продуктах с высоким уровнем SPF», — советует врач.Стоит помнить, что гликостарение, или «сахарное лицо», — это лишь верхушка айсберга. Избыток сахара в крови может негативно сказаться на всем организме. Рано или поздно гликирование может привести к ожирению, атеросклерозу и другим сердечно-сосудистым заболеваниям, проблемам с суставами.«Именно поэтому всем людям старше 30 лет целесообразно регулярно контролировать уровень сахара в крови. Для этого нужно хотя бы один раз в год сдавать анализ на глюкозу и инсулин. А чтобы оценить состояние здоровья в целом и выявить возможные риски — делать общий и биохимический анализ крови», — резюмирует Александра Филёва.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки