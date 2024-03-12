Жирные продукты не полнят, зато защищают от инфаркта и инсульта

Существует устойчивое мнение, что жиры являются основной причиной увеличения массы тела. Это не так, уверяют специалисты и объясняют свою точку зрения. Главные виновники избыточного веса: глюкоза и инсулин, ведь гликемический индекс сахара и его производных — от 70 до 100. Тогда как гликемический индекс жиров равен нулю…Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман в очередной программе «Жить здорово!» объяснили метаболическую разницу усвоения организмом жиров и сахаров и их вклад в набор лишнего веса. Жирная пища дает лишь калории, при этом аппетит не усиливается, поэтому контролировать норму потребления жиров проще.В отличие от углеводов, которые как раз провоцируют рост аппетита. Любопытно, что при расщеплении одной молекулы сахара в организме может быть произведено две молекулы жира, что существенно повышает риски набора лишнего веса.Доктора пояснили, что польза обезжиренных диет не доказана научно. Хуже того, обезжиренные продукты для придания им большего вкуса часто подслащают и сдабривают консервантами. Что вредно и для фигуры, и для здоровья в целом.Исключать жиры из рациона опасно, подчеркивают эксперты, ведь они играют важную роль в защите сердца и сосудов, оптимизации работы нервной системы. На передаче прозвучал и пример итогов долгосрочного и обширного британского исследования, показавшего, что умеренное потребление насыщенных жиров из молочных продуктов снижает риск диабета, гипертонии и ожирения.Как преодолеть тягу к булочкам, пончикам, тортикам? Стараться свести их потребление к минимуму, заменяя более полезными продуктами. Если все же не удержались, утилизировать глюкозу помогут физические упражнения, прогулки в темпе, плавание, дачные дела. Как это работает? Именно мышцы способны сжигать сахар эффективнее всего.

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