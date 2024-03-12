Почему нельзя прикрывать нос ладонью при чихании? Может сильно пострадать другой орган
В процессе чихания содержимое носа вытесняется наружу мощным напором воздуха. И если прикрыть его рукой, то они могут попасть в среднее ухо и вызвать отит. И это ещё не всё. Есть вероятность, что из-за слишком сильного давления полопаются микрососуды головы.
Как же правильно прикрыть нос? Чихать нужно в салфетку или платок. Если их нет — тогда в сгиб локтя.
Всё-таки чихнули в руку? Сразу же помойте обе — чтобы не дать распространиться вирусным и бактериальным частицам.
Раздражителями, о которых говорит врач, могут быть не только вирусы и бактерии, но и пыльца, шерсть животных, пыль, песок и другие мелкие частицы, а также резкий запах, табачный дым и редко — яркий свет и чистка ушей.
Почему человек часто чихает
Как рассказала «Секрету фирмы» врач общей практики, кандидат медицинских наук Марина Бережная, причины могут быть такими:
острые заболевания (к примеру, ОРВИ);
хронический воспалительный процесс верхних дыхательных путей — носа и пазух, ротоглотки и гортани;
аллергические заболевания; инородное тело в верхних дыхательных путях;
патология нервной системы (редко).
Что делать, если часто чихаешь
Врач порекомендовал в таком случае не пытаться вылечить себя самостоятельно, а сходить на приём к специалисту. По её словам, чихание может требовать глубокого обследования организма.
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