Врач Денисова: кофе с добавлением лимона ускоряет метаболизм и лучше тонизирует
Врач Денисова констатировала: кофе с добавлением лимона – один из самых полезных напитков.
«Можно положить в чашку пару долек цитруса или добавить свежевыжатый сок. Это не только необычное, но и полезное сочетание», - рассказала медик.
Денисова отметила, что кофе с добавлением лимона лучше тонизирует. Прежде всего, чувство бодрости стимулируется кофеином за счет его специфического действия на аденозиновые рецепторы мозга. Но также способностью тонизировать организм обладает лимонный сок – его прием избавляет от сонливости, улучшает концентрацию. В сумме кофеин и лимон дают более выраженный эффект тонуса.
Кроме того, кофе с добавлением лимона полезен при похудении, поскольку он ускоряет метаболизм.
«Сочетание кофеина и лимонного сока способно несколько ускорить метаболизм», - заявила врач.
Медик добавила, что употребление кофе с лимоном является хорошей поддержкой для иммунной системы, помогает организму противостоять сезонным инфекциям. Перемолотые кофейные зерна насыщают его железом, цинком и витаминами группы В, стимулирующими выделение иммуноглобулинов – борцов с вирусами и бактериями. В свою очередь, лимон содержит витамин С – один из самых мощных антиоксидантов, укрепителей иммунитета.
Тем, кто предпочитает сладкий кофе, Денисова посоветовала добавлять в напиток вместо сахара корицу – эта специя не только улучшает вкус, но и положительно влияет на уровень глюкозы в крови, помогает предотвращать его резкие колебания.
В целом кофе следует пить достаточно умеренно, поскольку напиток обладает свойством стимулировать деятельность нервной системы, что может провоцировать нежелательные состояния у людей тревожных и склонных к проблемам со сном. Кроме того, после кофе необходимо пить воду.
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