Врач Чухачева: безалкогольные напитки можно пить натощак, если нет дискомфорта

Врач Ольга Чухачева: абсолютно противопоказаны на пустой желудок лишь алкогольные напитки.Нередко можно услышать о том, что тот или иной напиток (например, кофе) нельзя пить натощак. Однако врач Чухачева отметила, что категоричных ограничений в отношении безалкогольных напитков не существует – их можно пить натощак, если нет дискомфорта.«Если человек хорошо переносит напиток (он не вызывает жидкого стула, вздутия, боли в животе), то его можно пить натощак» - сказала специалист.Медик добавила, что действительно опасными при употреблении на пустой желудок являются алкогольные напитки. Особенно серьезный вред организму приносит их прием натощак в тех случаях, когда имеется склонность к гипогликемии или когда человек болен диабетом и проходит сахароснижающую терапию. Чухачева пояснила, что при сочетании с алкоголем препаратов для снижения уровня сахара в крови может произойти его стремительное падение, из-за которого человек может потерять сознание, впасть в кому«После еды можно выпить алкоголь, но не более одной порции для женщин и не более двух порций для мужчин в сутки», - уточнила эксперт.Одна порция алкоголя – сколько это?40 мл водки (любого крепкого алкоголя);150 мл вина;330 мл пива.Специалист обратила внимание на то, что людям с ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) употребление напитков (как до еды, так и после) необходимо оговаривать с врачом. Когда существует такая проблема, появление неприятных симптомов может вызывать не только алкоголь, но и газированные, а также содержащие кофеин напитки.

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