Магнитные бури: что нельзя делать и для кого опасны

Рассказываем, как минимизировать риск плохого самочувствия в период геомагнитной активности.Омичей предупреждают об очередной надвигающейся магнитной буре. Она накроет нашу планету в четверг, 14 марта. Действительно, геомагнитная обстановка на Земле в течение нескольких суток может находиться в нестабильном состоянии, хотя сильных вспышек на Солнце зафиксировано не было.Такие бури - это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на поверхности Солнца. В результате в космическое пространство выбрасывается большое количество энергии и заряженных частиц. Магнитные бури могут длиться от нескольких часов до нескольких дней и происходят в среднем 5-6 раз в год. Они могут оказывать влияние на самочувствие людей, вызывая головные боли, тахикардию, тошноту и проблемы со сном.Также магнитные колебания являются причиной захватывающих полярных сияний. Магнитное поле Земли притягивает частицы солнечного ветра, которые затем перемещаются к полюсам и сталкиваются с атмосферой. В результате столкновений с молекулами атмосферы высвобождается энергия, которая проявляется в виде свечения, образующего большие круги вокруг полюсов.Синоптики предупреждают, что весна этого года обещает быть богатой на геомагнитные явления, поэтому специалисты омского Минздрава рассказали, как улучшить самочувствие в период солнечной активности.- Метеозависимость - это не болезнь. Но, как показывают исследования, во время геомагнитного события незначительно повышается показатель смертности от инфарктов и инсультов, а также плохое самочувствие (головные боли, бессонница, слабость, в некоторых случаях может наблюдаться боль в спине, тяжесть в ногах и др.) ощущается многими жителями планеты. Подвержены ухудшению состояния здоровья в этот период чувствительные к изменениям погоды люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, - рассказали медики.Минимизировать неприятные ощущения можно, придерживаясь следующих рекомендаций:Обеспечьте себе полноценный сон продолжительностью 7-8 часов в сутки, сократив употребление дополнительных стимуляторов (крепкого кофе, энергетиков), которые могут помешать вам выспаться.Откажитесь от фастфуда и продуктов с высоким содержанием сахара, так как они могут привести к быстрому набору веса, что усугубит проблемы с дыханием, боли в суставах и другие неприятные симптомы.Рекомендуется повысить уровень физической активности, чтобы улучшить кровообращение в нижних конечностях и укрепить мышцы.Избегайте вредных привычек, чтобы не усложнять работу организма.Старайтесь избегать нервного напряжения и конфликтных ситуаций, минимизируйте количество раздражающих факторов.В рацион рекомендуется включить продукты, богатые калием, такие как курага, морская капуста, бананы и тыква.Многие до сих пор полагают, что метеочувствительность - это самовнушение, однако учёные попытались разгадать эту загадку. Ближе всех к истине, похоже, подошли исследователи из университетов Манчестера и Лестера (Universities of Manchester and Leicester). Во всех живых клетках они обнаружили особые молекулы (Flavin Adenine Dinucleotide), которые и обеспечивают чувствительность к изменениям магнитного поля. FAD способны запускать некие механизмы в нашем теле, генерируя радикальные пары электронов, которые формируют то самое "шестое чувство". Чем больше таких молекул в организме людей, тем чувствительнее они к магнитным бурям. А те, у кого их нет, вообще ничего не ощущают. Молекулы FAD, как выяснилось, есть и у животных. Они помогают им ориентироваться в пространстве. Поэтому они всегда знают, куда нужно лететь зимовать и куда возвращаться весной. А ещё именно по этой причине они реагируют на природные катаклизмы самыми первыми.В общем, чтобы организм не так активно реагировал на изменение температуры воздуха, магнитные бури и перепады атмосферного давления, стоит уделить внимание его общему укреплению и сдерживать свой аппетит во время масленичной недели. Омские врачи рекомендуют в день съедать не более трёх ароматных блинчиков, а с начинкой - только один. А если очень хочется побаловать себя, то можно позволить немного больше, но для этого вам придётся уменьшить калорийность самого продукта, а как это сделать, мы писали ранее.

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