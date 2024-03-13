Что происходит с организмом и телом, после того как вы приняли горячий душ

Лучше всего, если температура воды будет теплой — так вы точно не навредите коже и здоровью, говорят врачи. Однако некоторые любят принимать горячий душ, после которого кожа приобретает пунцовый оттенок. Эксперты уверены: от этого точно стоит отказаться.Ученые уже давно доказали: наша кожа не любит частое и тщательное мытье. Поэтому дерматологи настоятельно рекомендуют отказаться от привычки намываться каждый день, при этом используя мочалку или скрабы для тела. Достаточно ополоснуться теплой водой, а руки и ступни вымыть с мягким мылом. Безусловно, если вы сильно вспотели на тренировке или испачкались, то здесь уже уместно полноценное мытье.Однако многие любят принимать именно горячий душ: он расслабляет и позволяет чувствовать себя по-настоящему чистым. Но если вы так делаете каждый день, то серьезно рискуете здоровьем, говорят ученые.Во-первых, очень горячий душ лишает волосы и тело натуральных масел. Это может привести к сухости, шелушению и зуду, ломкости волос, потере блеска и секущимся кончикам.Во-вторых, кипяток утяжеляет течение экземы и псориаза. Людям с такими заболеваниями точно стоит отказаться от горячего душа, иначе кожа будет еще сильнее чесаться, трескаться, может даже начать кровоточить.В-третьих, горячая вода дает дополнительную нагрузку на сердце. Это особенно опасно для людей, у которых уже есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, поскольку они могут потерять сознание или же пострадать от скачка давления.«Тепло от горячего душа заставляет кровеносные сосуды расширяться, что требует от сердца усиленной работы для поддержания кровотока. Это дополнительное напряжение может быть опасным для людей с уже существующими заболеваниями сердца, что потенциально приводит к усилению сердечно-сосудистого стресса», — цитирует The Mirror ученых США.Четвертая причина — это нарушение сна. Дело в том, что горячий душ изначально расслабляет, но потом дает обратный эффект. Температура тела повышается, человеку надо время, чтобы остыть и охладиться. В таком случае быстро заснуть точно не получится.И наконец, пятая причина отказаться от горячего душа — это риск травмировать кожу. Вы можете получить ожог, спровоцировать зуд и покраснения. Кроме того, жирная кожа начнет еще активнее вырабатывать себум, а сухая и чувствительная — больше шелушиться.Как правильно принимать душОказывается, именно то, как мы принимаем душ, сильно влияет на состояние кожи. Важно все: как долго вы моетесь в разное время года, сколько мыла или геля используете, как тщательно вытираетесь полотенцем после.

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