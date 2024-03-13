Мелатонин: 11 полезных свойств гормона сна

Мелатонин естественным образом вырабатывается в организме. Однако кофеин, алкоголь и табак способствуют снижению его уровня. Также на уровне мелатонина негативно отражается работа в ночную смену и плохое зрение. Некоторым людям мелатонин помогает вернуться к привычному ритму жизни. Давайте поговорим о том, для кого мелатонин может быть полезен, о его преимуществах и оптимальной дозировке с учетом состояния здоровья.Мелатонин — это гормон отвечающий за установку цикла сна и бодрствования для человека. Дефицит мелатонина приводит к нарушению сна, звону в ушах, риску развития серьезных заболеваний. Для миллионов людей мелатонин может стать средством, позволяющим избежать постоянной усталости и нарушения сна.Мелатонин: что это такое, полезные свойства и применениеЧто такое мелатонин?Полезные свойства мелатонинаИнструкция к применениюПобочные эффектыЗаключениеСон невероятно важен для здоровья всего организма и предотвращения острых и хронических заболеваний. Но что такое мелатонин? Это гормон, который ответственен за установку цикла сна-бодрствования. Конечно, при условии, что ваш организм получает достаточно мелатонина.По данным нового исследования Центров контроля и профилактики заболеваний, каждый третий взрослый человек регулярно недосыпает.Одним из главных преимуществ мелатонина является его благоприятное воздействие, помогающее крепко спать и не чувствовать после этого усталости.Мелатонин используют для лечения проблем со сном, возникающих в результате смены часовых поясов или бессонницы. Его даже используют при лечении определенных видов рака.Исследования показали, что мелатонин оказывает положительное воздействие на онкологических пациентов, особенно в случае рака молочной железы или простаты. Эти два вида рака связана с гормонами, поэтому вполне логично, что гормоны, в данном случае мелатонин, способны сыграть немалую роль в процессе их лечения.Что такое мелатонин?Мелатонин (N-ацетил-5-метокситриптамин) — это гормон, вырабатываемый эпифизом мозга. Эпифиз, размер которого не больше горошины, расположен чуть выше среднего мозга. Его синтез и высвобождение стимулируется темнотой и подавляется светом.Мелатонин отвечает за поддержание циркадианного ритма организма. Почему это так важно? Циркадианный ритм — это более научный термин, обозначающий внутренние часы, которые, так же, как и сутки, придерживаются 24-часового графика. Именно благодаря этим часам наше тело понимает, когда пришло время ложиться спать, а когда пора просыпаться.В темноте выработка мелатонина усиливается, в светлое время суток - идет на спад. Поэтому слепые люди и те, кто работает в темное время суток, могут испытывать проблемы с уровнем мелатонина. Недостаток солнечного света в течение дня или яркого освещения вечером способен нарушить нормальный цикл мелатонина у кого угодно.Воздействие солнечного света стимулирует нервный путь от сетчатки глаза к области головного мозга, называемой гипоталамусом. Здесь расположено супрахиазматическое ядро (СХЯ), которое инициирует включение эпифиза. После того, как СХЯ активирует эпифиз, он начинает вырабатывать мелатонин, который затем выпускается в кровоток.Предшественником мелатонина является серотонин - нейромедиатор, полученный из аминокислоты триптофан. В эпифизе серотонин обрабатывается, образуя мелатонин. Для этого в качестве посредника должно выступить естественное химическое вещество, называемое ацетилсеротонином. Серотонин производит ацетилсеротонин, который затем преобразуется в мелатонин. Ацетилсеротонин не только является предшественником в синтезе мелатонина, но и обладает антидепрессивным, антивозрастным и улучшающим когнитивную функцию эффектом.После того, как серотонин преобразуется в мелатонин, эти два нейромедиатора больше никогда не взаимодействуют друг с другом. Так же, как и мелатонин, серотонин известен своим воздействием на сон.Кроме того, оно передает между нервными клетками сигналы, которые изменяют ежедневную деятельность мозга. Однако считается, что в большинстве своем польза повышения уровня серотонина может быть связана со способностью серотонина делать возможной выработку мелатонина.Как правило, эпифиз начинает производить мелатонин в районе 9 вечера. В результате резко повышается уровень мелатонина, и вы начинаете ощущать сонливость. Если ваш организм работает так, как положено, то уровень мелатонина останется повышенным все время, что вы спите - в целом, около 12 часов. Затем в районе 9 утра уровень мелатонина резко падает. Он вновь становится еле заметным и остается таким на протяжении всего дня.Мелатонин также важен для женского репродуктивного здоровья, поскольку координирует и регулирует высвобождение женских половых гормонов. Он помогает организму понять, когда пора начинать менструацию, определить частоту и продолжительность менструального цикла, а также время, когда пора полностью прекратить данный процесс (менопауза).Самый высокий уровень мелатонина в ночное время у детей. Многие исследователи полагают, что с возрастом уровень мелатонина снижается.Если это правда, то становится понятно, почему пожилые люди, как правило, спят намного меньше, чем молодые.Полезные свойства мелатонинаСпособствует здоровому снуСамым известным применением мелатонина является решение проблем со сном. В отношении проблем со сном традиционное медицинское лечение, как правило, предполагает прием лекарственных препаратов. Однако такие лекарства часто приводят к долгосрочной зависимости и имеют длинный перечень возможных побочных эффектов. Поэтому многие стремятся справиться с проблемой при помощи натуральных средств.Исследования предполагают, что прием добавок мелатонина может помочь людям с нарушениями циркадианного ритма, например, тем, кто работает в ночную смену, или испытывает проблемы со сном из-за смены часовых поясов (джетлаг). Добавки мелатонина также могут быть полезны лицам с хроническим низким уровнем мелатонина, например, при шизофрении или снижении качества сна.В исследовании 2012 года, опубликованном в журнале «Drugs & Aging», ученые проанализировали воздействие мелатонина пролонгированного действия при лечении бессонницы у пациентов в возрасте 55 лет и старше. В Европейском союзе дозировка, равная двум миллиграммам мелатонина пролонгированного действия является одобренным лечением ранней бессонницы, характеризующейся низким качеством сна.Рандомизированное, двойное слепое исследование показало, что два миллиграмма мелатонина пролонгированного действия, принятые за 1-2 часа до сна, приводят к значительному (по сравнению с плацебо) улучшению качества и продолжительности сна, активности по утрам и обусловленного здоровьем качества жизни.Исследователи также отметили, что, вне зависимости от продолжительности приема (двух миллиграммов мелатонина пролонгированного действия), не было выявлено зависимости, устойчивости, возвращения бессонницы или синдрома отмены.Может быть полезен при лечении рака молочной железы и рака простатыРяд исследований полагает, что низкий уровень мелатонина может быть связан с риском рака молочной железы. Для того, чтобы определить, насколько эффективно мелатонин останавливает рост опухоли, группа исследователей изучила влияние дозы мелатонина на рост опухоли молочной железы в лабораторных условиях (с использованием раковых клеток) и в организме (мышей). Ученые обнаружили, что мелатонин способен замедлять рост опухоли и выработку клеток, а также блокировать формирование новых кровеносных сосудов у моделей с эстроген-рецептор-отрицательным раком молочной железы. Это исследование 2014 года показало потенциал мелатонина, как лекарственного средства для лечения рака молочной железы.В ходе другого исследования ученые изучали женщин с раком молочной железы, получавших химиотерапевтический препарат тамоксифен, но без каких-либо улучшений. Ученые обнаружили, что после добавления в схему лечения мелатонина, более чем у 28% испытуемых умеренно сократился размер опухоли.Исследования также показали, что у мужчин с раком простаты уровень мелатонина, как правило, ниже. Опубликованное в журнале «Oncology Reports» исследование было нацелено на проверку того, может ли мелатонин снижать интенсивность роста клеток андрогензависимого рака простаты. Результаты показали, что мелатонин способен значительно ингибировать пролиферацию клеток рака простаты.Все вместе эти исследования выглядят многообещающе, как потенциальное натуральное лечение рака.Уменьшает негативные симптомы менопаузыБыло отмечено, что добавки мелатонина помогают при проблемах со сном, возникающих при менопаузе. В ходе исследования перименопаузального и менопаузального периода женщины в возрасте от 42 до 62 лет в течение шести месяцев ежедневно принимали добавки мелатонина. В результате большая часть испытуемых отмечала общее улучшение настроения и значительное смягчение депрессии. Судя по всему, результаты данного исследования свидетельствуют о том, что прием мелатонина в перименопаузальный и менопаузальный период может привести к восстановлению функций гипофиза и щитовидной железы в сторону более молодой схемы регулирования.Это отличные новости, поскольку данное исследование подтверждает, что мелатонин способствует снижению общих негативных симптомов перименопаузального и менопаузального периода, таких как проблемы со сном.Помогает при сердечно-сосудистых заболеванияхМногие исследования предполагают, что мелатонин защищает здоровье сердца. В частности, исследования показывают, что, когда дело доходит до сердечно-сосудистых заболеваний, мелатонин оказывает противовоспалительное и антиоксидантное действие. Также он способствует снижению артериального давления и уровня холестерина. Судя по всему, такой эффект связан с тем, что мелатонин действует, как непосредственная ловушка свободных радикалов. В целом, защитные способности мелатонина могут помочь при лечении сердечно-сосудистых заболеваний.Облегчает фибромиалгию и хроническую больК симптомам фибромиалгии относится длительная, повсеместная боль в мышцах и соединительных тканях, не имеющая определенной причины. В ходе рандомизированного плацебо-контролируемого исследования 101 пациента с синдромом фибромиалгии ученые оценивали эффективность мелатонина при снижении симптомов данного состояния. Было выявлено, что прием мелатонина, самого по себе, либо в сочетании с антидепрессантом флуоксетином (Прозак), значительно снижает симптомы фибромиалгии.Группа, принимавшая только мелатонин, ежедневно получала пять миллиграммов данной добавки, в то время как другая группа получала три миллиграмма мелатонина и 2 миллиграмма антидепрессанта.Другие исследования предполагают, что мелатонин может помочь при других болезненных хронических состояниях, например, при мигренях.Укрепляет иммунную системуИсследования показывают, что мелатонин обладает мощным антиоксидантным действием и способствует укреплению иммунной системы. В научном обзоре 2013 года мелатонин называют «иммунным амортизатором», поскольку, судя по всему, при иммунодепрессивных состояниях он действует как стимулятор, а также оказывает противовоспалительное действие при усиленной иммунной реакции, например, как в случае острого воспаления.Помогает легче переносить синдром смены часовых поясовПутешественники, за короткое время пересекшие на самолете множество часовых поясов, часто испытывают временные нарушения сна. Это происходит из-за того, что наши внутренние часы медленно подстраиваются к новому времени, в результате чего наш режим сна и бодрствования не соответствует новой окружающей среде. Прием добавок мелатонина помогает «перезагрузить» циклы сна и бодрствования в случаях, когда смена часовых поясов дается особенно тяжело.Научный обзор большого количества испытаний и исследований, посвященных изучению мелатонина и синдрома смены часовых поясов, показал, что мелатонин — это «невероятно эффективное средство, которое помогает предотвратить или значительно уменьшить джетлаг. При этом периодическое кратковременное применение данной добавки, судя по всему, является совершенно безопасным». Исследователи обнаружили, что в девяти испытаниях из 10 прием мелатонина незадолго до запланированного, в соответствии с часовым поясом, времени отхода ко сну (10-12 часов вечера) значительно снижал джетлаг, возникающий в результате пересечения пяти или более временных зон. Исследователи также отметили, что ежедневный прием 0,5 или пяти миллиграммов мелатонина действовал достаточно схоже, однако испытуемые гораздо быстрее засыпали и качество из сна было выше при приеме именно пяти миллиграммов добавки (по сравнению с 0,5 миллиграммами).Дозировка, превышающая пять миллиграммов мелатонина, не приводила к дальнейшему улучшению результатов. Также ученые пришли к выводу, что ключевым фактором является время приема мелатонина, так как слишком ранний прием этой добавки может привести к задержке в адаптации к новому часовому поясу. Других проявлений побочных эффектов от приема мелатонина было достаточно мало.Улучшает состояние детей с аутизмомИсследования показали, что мелатонин может быть полезен для детей с нарушениями развития, такими как аутизм. Это важное открытие, поскольку количество детей, больных аутизмом, растет.В научном обзоре 2011 года, опубликованном в журнале «Developmental Medicine and Child Neurology», оценивалось 35 исследований, посвященных изучению воздействия мелатонина на расстройства аутического спектра, включая аутизм, синдром Аспергера, синдром Ретта и другие нарушения развития. После оценки множества исследований ученые пришли к выводу, что прием добавок мелатонина пациентами с расстройствами аутического спектра связан с улучшением характеристик сна, дневного поведения; при этом побочные эффекты минимальны.Может облегчать тиннитус (звон в ушах)Исследователи предполагают, что мелатонин может стать натуральным средством для лечения тиннитуса. Тиннитус — это состояние, при котором человек слышит шум или звон в ушах. У многих людей симптомы тиннитуса в какой-то момент проходят, поскольку подстраиваются слуховые ощущения и нервы, расположенные вокруг ушей. Однако продолжительный тиннитус может привести к другим проблемам со здоровьем, таким как нервозность и депрессия.Со способностью мелатонина смягчать тиннитус могут быть связаны его антиоксидантные свойства. Исследователи из института «Eye and Ear Institute» при университете штата Огайо провели исследование 61 добровольца. На протяжении 30 дней испытуемые каждый вечер принимали 3 миллиграмма мелатонина. В результате было выявлено значительное снижение симптомов тиннитуса. Кроме того, прием мелатонина привел к улучшению качества сна у пациентов с хроническим тиннитусом.Ослабляет нарушение функции мочевого пузыряРецепторы мелатонина присутствуют в мочевом пузыре и предстательной железе. Они предотвращают повышение уровня малондиальдегида - маркёра окислительного стресса. Уменьшая окислительный стресс, мелатонин помогает бороться с возрастным нарушением функции мочевого пузыря. Кроме того, он ограничивает сокращения мочевого пузыря и способствует его расслаблению, облегчая таким образом различные заболевания, такие как, например, гиперактивность мочевого пузыря.Автор статьи, опубликованной в журнале «Current Urology», пришел к выводу, что, несмотря на то, что точный механизм действия еще до конца не определен, существует множество доказательств, свидетельствующих о том, что дисбаланс мелатонина может оказать пагубное воздействие на нарушения функции мочевого пузыря.Исследование 2012 года предполагает, что ночная выработка мелатонина помогает улучшать качество сна и снижает частоту ночных походов в уборную. Мелатонин также воздействует на центральную нервную систему, что приводит к увеличению емкости мочевого пузыря и уменьшению объема мочи.Помогает снимать стрессСтресс изменяет уровень мелатонина. Он снижает концентрацию мелатонина в ночное время и повышает его выработку днем. Это обусловлено повышением уровня кортизола - гормона стресса. Мелатонин может помочь снять стресс, контролируя уровень стимуляции, испытываемый организмом.Если вы чувствуете тревогу, мелатонин поможет облегчить ее симптомы, такие как дневная усталость, сонливость, бессонница и беспокойство. Также он способствует спокойному настроению и поддерживает функцию головного мозга.Инструкция к применениюВы можете с легкостью найти мелатонин в ближайшей аптеке или в интернете в самых разнообразных формах: капсулы, таблетки, растворы, пастилки (которые растворяются под языком) и крема для наружного применения.Возможна ли передозировка мелатонина? Как и в случае любого другого лекарства или добавки, возможно принять слишком много мелатонина. Большинство врачей и исследователей рекомендует принимать не более пяти миллиграммов в день. Однако рекомендации могут изменяться, в зависимости от конкретного случая.Самым распространенным выбором являются таблетки мелатонина. Особенно популярны пастилки, которые разработаны специально для быстрого всасывания. Другой формой мелатонина является крем для наружного применения, который, как заявляют производители, способствует улучшению качества кожи и сна. Исследователи обнаружили, что мелатонин проникает во внешний слой кожи, усиливая ее способность к восстановлению и обновлению в течение ночи.ДозировкаНа данный момент нет рекомендованной дозы добавок мелатонина. Необходимо учитывать, что люди по-разному реагируют на прием этого вещества. Для людей с повышенной чувствительностью лучше подойдет небольшая дозировка. При проблемах со сном правильно подобранная дозировка мелатонина позволит выспаться и не чувствовать усталости днем. Так что, если вы постоянно ощущаете усталость, мелатонин может стать отличным средством для решения данной проблемы.Всегда стоит начинать с самой маленькой дозировки, чтобы оценить реакцию организма. Выбирая дозировку, вы можете следовать инструкции на упаковке, либо, если вы не уверены, проконсультироваться со специалистом.Рекомендуемая доза магния мелатонина для детейИногда мелатонин может быть полезен для детей. Если у вашего ребенка имеются нарушения нервно-психического развития, которые приводят к проблемам со сном, педиатр может выписать вам добавки мелатонина. Также его используют для лечения симптомов СДВГ, аутизма, ДЦП и расстройств развития. Однако прием больших доз мелатонина лицами младше 16 лет может привести к эпилептическому припадку. Кроме того, это мешает развитию в подростковом возрасте из-за потенциального воздействия на гормоны. Прежде чем давать ребенку мелатонин, обязательно проконсультируйтесь с врачом.Рекомендуемая доза мелатонина для взрослыхПри синдроме смены часовых поясов: В некоторых исследованиях использовалось 0,5-5 миллиграммов мелатонина перорально за час до сна в конечной точке приземления. При другом подходе использовалось от 1 до 5 миллиграммов добавки за час до сна в течение 2 дней до отправления и двух-трех дней после прибытия в место назначения.При расстройствах циркадианного ритма у людей с проблемами со зрением и без них: 0,5-5 миллиграммов мелатонина перорально перед сном или ежедневный прием в течение 1-3 месяцев.При синдроме отсроченного наступления фаз сна: 0,3-6 (как правило, 5) миллиграммов перорально каждый день перед сном. Продолжительность приема: от двух недель до трех месяцев.Существует множество других предположений относительно дозировки мелатонина в соответствии с различными состояниями здоровья, основанных на научных исследованиях, традиционном применении и советах экспертов.Когда дело касается приема мелатонина для сна, часто люди принимают его слишком рано, затем решают, что он не справится достаточно быстро, и принимают еще одну таблетку. Кто-то даже просыпается по среди ночи и принимает еще одну дозу мелатонина. Несмотря на то, что такой подход вряд ли приведет к серьезным побочным эффектам, все же небезопасно использовать мелатонин подобным образом, поскольку, чем больше добавки вы примете, тем выше вероятность возникновения нежелательных побочных эффектов.При наличии онкологического заболевания, перед приемом мелатонина проконсультируйтесь со своим врачом.Побочные эффектыБезопасен ли мелатонин? При непродолжительном пероральном приеме он достаточно безопасен. Также в ряде случаев он безопасен и при длительном приеме. Мелатонин можно безопасно принимать вплоть от 2 лет.Беременным и кормящим женщинам следует отказаться от приема мелатонина. Он является гормоном, поэтому если в вашей истории болезни имеются расстройства, связанные с гормонами, то прием мелатонина возможен только под надзором врача.Мелатонин может понижать эффективность некоторых лекарственных препаратов. При этом он также может снижать побочные эффекты других лекарств. В целом, мелатонин может взаимодействовать со следующими лекарственными средствами:АнтидепрессантыАнтипсихотические средстваБензодиазепиныПротивозачаточные таблеткиЛекарственные препараты для артериального давленияБета-адреноблокаторыПротивосвёртывающие средства (антикоагулянты)Интерлейкин-2Нестероидные противовоспалительные препараты (NSAIDs).Стероиды и иммуносупрессантыТамоксифенЗаключение1. Большая доза мелатонина может привести к побочным эффектам, которые, наоборот, не дадут вам отдохнуть.2. Однако было выявлено, что при правильном применении мелатонин помогает при различных проблемах со сном, будь то временные неприятности, такие как джетлаг, или более хронические заболевания, такие как бессонница.3. Научные данные в отношении рака и сердечно-сосудистых заболеваний также крайне впечатляющи.4. Стоит придерживаться малой дозы мелатонина в течение короткого периода времени, за исключением случаев, когда прием мелатонина назначен врачом на основании вашего состояния здоровья.5. Если вы принимали мелатонин в течение двух недель или более, и не заметили никаких улучшений качества сна, то, возможно, проблемы со сном вызваны другим расстройством, например депрессией, и вам следует подходить к лечению совершенно иным образом.

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