Почечный ацидоз: причины и лечение

При почечном канальцевом ацидозе наблюдается дисбаланс кислотного и щелочного показателей в организме. Заболевание сопровождается одной из дисфункций почечных канальцев: либо организм активно теряет щелочь, либо почки не могут полноценно выводить кислоту.Почечный ацидоз – рахитоподобное заболевание, при котором наблюдается стабильный метаболический ацидоз (смещение в организме кислотно-щелочного баланса в направлении увеличения кислотности (уменьшению рН)), низкое содержание бикарбонатов и высокая концентрация хлора (Cl) в сыворотке крови.Что полезно знать про почечный ацидоз (ПА)ПА имеет другое название - почечный канальцевый ацидоз, — состояние организма, предполагающее дисбаланс кислотного и щелочного показателей.Что такое почечный ацидозБолезнь сопровождается одной из вероятных дисфункций почечных канальцев. Вот они:Организм в избытке утрачивает щелочь (бикарбонат). Это вещество удаляется с уриной.Почки не в состоянии полноценно удалять кислоту из организма.Для ПА характерно ослабленное свойство проксимальных канальцев реабсорбировать бикарбонат из так называемой первичной мочи, что провоцирует этот самый ПА. При данной патологии кровь показывает кислую реакцию, спровоцированную малым содержания бикарбоната.ПА, причиной которого является прием препаратов, довольно распространен. Одновременно наследственный ПА встречается совсем не часто.Симптомы ацидоза почекчастое дыхание,туманность сознания,в сложных случаях – кома или летальный исход.Для правильной диагностики сдается анализ мочи / крови. Он продемонстрирует чрезмерное содержание кислоты / бикарбоната.Кроме того, ПА связывают с торможением роста и ослаблением плотности костей.Иногда наблюдается гипокалиемия, временный паралич. Рахит связан с нехваткой витамина Д и нарушением реабсорбции фосфатов.Причины ацидоза почекПА провоцируют болезни почек.ПА может являться результатом сильного обезвоживания или отравления такими веществами как ацетилсалициловая кислота, этиленгликоль, метанол.ПА может являться как приобретенным, так и наследственным недугом.Ряд медикаментов могут являться причиной приобретенного ПА.Как лечить ацидоз почекТерапия ПА связана с причиной болезни. Наследственный ПА предполагает пожизненную терапию. В этом случае обычно прописывается значительное количество бикарбоната (так можно оптимизировать его содержание в сыворотке крови).Иногда назначаются диуретики (тиазиды), рекомендуемая доза - 25-50 мг в сутки. Таким образом можно нормализовать реабсорбцию бикарбоната и постепенно уменьшить дозировку медикаментозных препаратов.Важно контролировать содержание минерала калия в плазме. В этом случае практикуется введение солей бикарбоната натрия (Na) и калия (K).Если ПА спровоцирован приемом препаратов, он проходит после проведения курса терапии.

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