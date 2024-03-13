Яблочный уксус может помочь похудеть и улучшить обмен веществ

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health, ученые изучили влияние потребления яблочного уксуса (ACV) на вес, уровень глюкозы, триглицеридов и холестерина в крови.Ожирение, растущая глобальная проблема здравоохранения, связано с генетическими, экологическими факторами и факторами образа жизни, которые увеличивают риск хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, распространенные виды рака и остеоартрит, а также значительно увеличивают расходы на здравоохранение в детстве и возрасте. подростковый возраст. Растущее бремя ожирения требует разработки инновационных стратегий контроля веса.Учитывая его преимущества для здоровья, ACV стал потенциальным инструментом контроля веса. Исследования на крысах, получавших гиперкалорийную диету, показали, что регулярное потребление снижает окислительный стресс, уровень сахара в крови, липидный профиль и риск ожирения у самцов мышей.Небольшие исследования на людях показали снижение содержания жира в организме, снижение веса и меньшую окружность талии.ACV замедляет опорожнение желудка, увеличивает чувство сытости и уменьшает чувство голода. Однако, чтобы понять его влияние на массу тела, необходимы более обширные и долгосрочные исследования.В настоящем рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании исследователи изучили безопасность и эффективность яблочного уксуса в снижении веса и улучшении липидного и гликемического профиля среди молодых жителей Ливана с повышенными значениями индекса массы тела (ИМТ).Для анализа исследователи привлекли 120 человек с избыточным весом и ожирением (74 женщины и 46 мужчин).Участники были в возрасте от 12 до 25 лет с ИМТ от 27 до 34 кг/м2, не страдали хроническими заболеваниями, не принимали лекарства и не употребляли яблочный уксус в течение предыдущих восьми недель до начала исследования. Они заполнили анкеты, чтобы предоставить демографическую, клиническую и диетическую информацию.Команда рандомизировала участников для проведения исследования (5,0, 10 или 15 мл яблочного уксуса, содержащего 5,0% уксусной кислоты, регулярно смешиваемого с 250 мл воды) или воды, содержащей молочную кислоту (250 мг на 100 мл) в качестве плацебо (контрольная группа) в течение 12 недель.Они измеряли антропометрические характеристики, уровень сахара в крови натощак, уровень холестерина и триглицеридов на исходном уровне, на 4-й неделе, 8-й неделе и 12-й неделе, используя образцы крови натощак, предоставленные участниками. Они исключили людей, сообщивших о изжоге после приема ACV.Исследователи предоставили участникам похожие на вид бутылки с плацебо и яблочным уксусом и посоветовали им выпить выделенный им напиток, не зная, какой именно.Они не знали о распределении участников в две группы. На протяжении всего исследования испытуемые регулярно питались и получали персонализированные телефонные сообщения и электронные письма с напоминанием о необходимости выпить плацебо или яблочный уксус.Исследование показало, что три дозы ACV ежедневно между 4 и 12 неделями значительно снижали антропометрические показатели, такие как индекс массы тела, вес, соотношение жира в организме (BFR), окружности талии и бедер, уровень глюкозы в крови натощак, уровень холестерина и триглицеридов. Команда не обнаружила никаких серьезных индикаторов риска после 12 недель использования ACV.Снижение индекса массы тела и веса зависело от дозы и времени, причем наиболее значительные изменения происходили на 12 неделе.Влияние яблочного уксуса на окружность бедер/талии и уровень BFR зависело от времени, с глубоким эффектом через 12 недель после приема ACV. Однако на 8-й и 12-й неделе три дозы показали сопоставимую эффективность в снижении окружности бедер и талии и BFR по сравнению с исходным уровнем.Прием ACV в дозе 15 мл в течение 12 недель был наиболее эффективным в снижении этих трех биохимических маркеров крови. Результаты показывают, что употребление 15 мл ACV в течение как минимум восьми недель может снизить уровень сахара в крови, триглицеридов и общего холестерина натощак у людей с избыточным весом или ожирением.Отсутствие существенных изменений в кардиометаболических параметрах в группе плацебо и одинаковое потребление пищи и уровни физической активности между исследуемыми группами показали, что прием ACV, вероятно, улучшил ИМТ, массу тела, BFR, а также окружности талии и бедер.Участники не сообщили о явных вредных или побочных эффектах во время 12-недельного приема ACV.Таким образом, как поясняют авторы исследования, результаты показали, что употребление яблочного уксуса снижает антропометрические факторы, одновременно улучшая уровень глюкозы, триглицеридов и холестерина в крови у подростков и взрослых с избыточным весом или ожирением.Полученные данные могут поддержать научно обоснованные рекомендации по использованию ACV в качестве диетического вмешательства в борьбе с ожирением. Будущие исследования с более длительным периодом наблюдения и большими размерами выборки могут повысить обобщаемость результатов исследования.Дальнейшие исследования должны оценить влияние нейтрализованной уксусной кислоты на метаболические и антропометрические параметры, а также изменения эффекта ACV с возрастом.

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