Диетолог Михалева назвала дешевые продукты, замедляющие старение организма

Вялотекущее хроническое воспаление, а также оксидативный стресс могут ускорить процесс старения. Об этом предупредила врач-эндокринолог и диетолог Оксана Михалева.По ее словам, существует ряд продуктов, которые способны замедлить этот процесс. В первую очередь сюда относится жирная дикая холодноводная рыба.— Это источник полиненасыщенных омега-3 жирных кислот. Омега-3 являются мощнейшими кардио- и ангиопротекторами. Больше всего омега-3 содержит не дорогая красная рыба, а дешевые селедка и скумбрия, — пояснила специалист.Также Михалева посоветовала включить в рацион фрукты, овощи и травы разного цвета, которые содержат более тысячи фитохимических веществ. Они защищают организм от старения. При этом в день рекомендуется употреблять не менее 500 грамм фруктов.Комбинированное влияние курения и солнечного света может стать причиной ускоренного старения кожи. К таким выводам пришли специалисты из Университета Лаваля в Канаде.

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