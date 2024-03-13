Занимающие спортом кормящие матери передают своим детям полезный гормон

Хотя женщины кормили грудью с незапамятных времен, научных исследований о том, как физические упражнения влияют на грудное молоко, очень мало.Интернет-форумы для беременных и молодых мам полны вопросов именно по этой теме: «Могут ли физические упражнения привести к скисанию грудного молока? Что происходит с грудным молоком, если вы занимаетесь высокоинтенсивными интервальными тренировками? Повлияют ли напряженные физические упражнения на выработку молока?».«Существует так много мифов о физических упражнениях и грудном молоке. Нам просто нужно больше знаний», — говорит исследователь Трине Мохолдт из Норвежского университета науки и технологий (NTNU).Она возглавляет несколько международных исследовательских проектов о том, как физические упражнения могут предотвратить и лечить болезни, связанные с образом жизни.В прошлом году Мохолдт начала исследование, направленное на то, чтобы выяснить, будет ли грудное молоко более полезным для детей, если матери занимаются спортом.«Основная цель нашего исследования — выяснить, можем ли мы ограничить развитие избыточного веса у детей», — говорит Мохолдт.По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году 39 миллионов детей в возрасте до пяти лет имели избыточный вес или страдали ожирением. Они также обнаружили, что заболеваемость избыточным весом и ожирением среди детей и подростков в возрасте 5–19 лет выросла с четырех процентов в 1975 году до 18 процентов в 2018 году.Исследования показывают, что одним из возможных факторов, способствующих быстрому росту ожирения среди детей, является то, что питание на раннем этапе жизни частично определяет ваше здоровье в дальнейшей жизни.«Фактически, период от зачатия до двухлетнего возраста считается наиболее критическим периодом для возможного развития ожирения в более позднем возрасте», — говорит Мохольдт.Двадцать молодых матерей сдали 240 образцов грудного молока. Образцы были взяты до и в определенное время после двух тренировок, а затем сравнены с соответствующими моментами после того, как участники стали вести более сидячий образ жизни.Первая часть загадки уже определена, и она касается гормона под названием адипонектин.Этот гормон регулирует обмен веществ в организме, обеспечивая поступление энергии и веществ, необходимых организму для функционирования. Вполне вероятно, что этот гормон всасывается через кишечник младенцев, находящихся на грудном вскармливании, изменяя тем самым функции их метаболизма. Низкий уровень этого гормона связан с резистентностью к инсулину и диабетом 2 типа.Исследование Мохолдт показывает, что у матерей, которые занимались высокоинтенсивными интервальными тренировками, уровень этого гормона в грудном молоке был выше после тренировки.Впервые кто-то исследовал влияние физических упражнений на этот гормон в грудном молоке.«Гормон выделяется жировой тканью и попадает в кровоток, а большая часть того, что находится в крови, попадает в молоко. Мы не были очень удивлены результатами, но теперь знаем наверняка», — говорит Мохольдт.Исследование показывает, что умеренно интенсивные упражнения не оказали такого же влияния на этот конкретный гормон.«Интенсивные упражнения привели к более высокой реакции. По моему мнению, молодым мамам не стоит беспокоиться о молочной кислоте в грудном молоке. Нет исследований, подтверждающих, что это прискорбно, а молочная кислота богата энергией», — говорит Мохолдт.Одна из причин, по которой ВОЗ рекомендует грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни, заключается в том, что дети, находящиеся на грудном вскармливании, реже страдают избыточным весом и ожирением, чем дети, находящиеся на искусственном вскармливании. Однако новые исследования показывают, что состав грудного молока варьируется у матерей с высоким и низким индексом массы тела, и что различия в составе грудного молока могут играть роль в передаче ожирения от матери к ребенку.«Теперь у нас есть первый результат всей работы, которую мы делаем, и еще много результатов на подходе. В будущем будет очень интересно», — говорит Мохольдт.

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