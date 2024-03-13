Малышева: жирные продукты защищают от инфаркта и инсульта

О вреде и пользе дляздоровья человека определенных продуктов питания разъяснили в эфире телепрограммы «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и её соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман.По словам специалистов, для профилактики инсульта и инфаркта рекомендуется употреблять полезные жиры. Согласно общим диетологическим рекомендациям, жирные, сладкие и соленые продукты опасны для сердца и сосудов, однако в данном случае речь идет конкретно о правильных жирах. Человек, который употребляет жирные продукты, получает только калории.«Жир сам по себе не ведет к прибавке веса. За жировую прослойку ответственны глюкоза и инсулин. Жир не имеет сахара, и его гликемический индекс — 0. У сахара же в любом виде — белый, глюкоза, варенье, а также крупы — гликемический индекс от 70 до 100», — объяснила Малышева.Предупреждается, что не следует по рекламным советам выбирать обезжиренные варианты молочных продуктов. В такой пище больше добавленного сахара и прочих вредных элементов в составе, а значит больше вреда."Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбьем масле, являются одним из самых полезных компонентов для здоровья сердца. Эти жирные кислоты помогают снижать уровень триглицеридов в крови, улучшают эластичность сосудов и снижают риск образования тромбов. Лосось, тунец и макрель — отличные источники омега-3", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Оливковое масло также благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Богатое мононенасыщенными жирами, оно способствует снижению уровня "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышению "хорошего" холестерина (ЛПВП), что снижает риск болезней сердца.Авокадо — источник здоровых мононенасыщенных жиров и бета-ситостерола. Он помогает снижать уровень холестерина и обладает антиоксидантными свойствами, поддерживая здоровье сердца.Миндаль — богатый источник витамина E, магния и калия. Витамин E является антиоксидантом, который защищает клетки сердца от повреждений свободными радикалами.Какао и темное шоколад — содержат флавоноиды, которые могут снижать давление, улучшать кровообращение и снижать риск заболеваний сердца."Эти продукты, включенные в разнообразное и сбалансированное питание, могут способствовать поддержанию здоровья сердца и сосудов", - советует Варфоломеев.

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