Врач Зайцев: при застрявшей в горле рыбьей кости не надо есть хлеб и пить воду

Врач Владимир Зайцев поделился советами о первой помощи в тех случаях, когда у человека в горле застревает рыбья кость.По словам лор-врача высшей категории Владимира Зайцева, многие люди в таких обстоятельствах совершают схожие ошибки – например, пытаются добиться продвижения инородного тела дальше по тракту, употребляя какие-то продукты или жидкости. Медик подчеркнул: при застрявшей в горле рыбьей кости не надо есть хлеб и пить воду.«Прежде всего, не нужно заедать кость черствым хлебом или запивать ее водой», - констатировал Зайцев в интервью радио Sputnik.Врач обратил внимание на то, что в такой ситуации важно сохранять по максимуму спокойствие, поскольку паника значительно повышает риск того, что будут предприняты неправильные и потенциально опасные действия.«Правильно – добежать до туалета и спровоцировать рвоту. Нужно сделать так, чтобы кость вышла. То есть не протолкнуть ее глубже, а – в обратный путь», - поделился Владимир Зайцев.Он добавил, что косточку, застрявшую на уровне глотки, иногда можно увидеть в зеркале. Ее можно попробовать извлечь самостоятельно пальцами или пинцетом. Место повреждения слизистой следует обработать хлоргексидином или другим антисептиком.С костью, которая продолжает оставаться в горле или при сохраняющемся ощущении дискомфорта необходимо обращаться к врачу.Также Зайцев отметил, что риск пострадать из-за застрявшего в горле фрагмента пищи значительно повышается, когда человек говорит во время еды.

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