Точечный массаж для иммунитета
Точечный массаж просто незаменим для профилактики вирусных заболеваний, гриппозных состояний, для поднятия тонуса и общего самочувствия. Это уникальная и простая техника, которую освоить может каждый человек.
Техника точечного самомассажа
Полезно массировать набор точек для профилактики – 3 раза в день. Если вы уже заболели, то для положительного эффекта желательно делать массаж каждый час.
Важно помнить, что точечный массаж выполняется в строгой последовательности.
Последовательность точечного массажа
Первые две точки – низ грудины. Двумя пальцами находим эти точки и выполняем вращательные движения на счет раз-два-три (девять вращений). И точно так же в обратную сторону.
Точка во впадине на шее - на счет раз-два-три девять вращений
Две точки по краям щитовидной железы - на счет раз-два-три девять вращений.
За ушами находятся 4 точки. Ставим пальцы за ушами и выполняем потирающие движения на счет раз-два-три.
Следующая точка находится между седьмым шейным позвонком (самый выпирающий позвонок на шее) и шестым позвонком и выполняем вращательные движения на счет раз-два-три (девять вращений).
Следующие точки – по краям носа. Массажируем вращательными движениями на счет раз-два-три (девять вращений).
Точки на начале бровей. Массируем на счет раз-два-три (девять вращений).
Точки перед ушами. Массируем на счет раз-два-три (девять вращений).
Последняя, девятая точка расположена на руке. Как ее найти? Прижимаем большой палец к четырем другим пальцам кисти руки. Образуется складочка на коже. Конец складочки – искомая точка. Массажируем на счет раз-два-три (девять вращений).
Такой массаж можно выполнять в любом месте, и он не требует специальных навыков. В придачу к этому вы реже будете ходить в аптеку, чтобы купить разные средства для укрепления иммунитета.
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