Точечный массаж для иммунитета

Сильная иммунная защита организма - залог здоровья и активности. Как, не прибегая к аптечным препаратам, усилить иммунный ответ и предотвратить простуды и грипп? Техника точечного самомассажа поможет укрепить ваш иммунитет. Вот ее подробное описание.Точечный массаж просто незаменим для профилактики вирусных заболеваний, гриппозных состояний, для поднятия тонуса и общего самочувствия. Это уникальная и простая техника, которую освоить может каждый человек.Техника точечного самомассажаПолезно массировать набор точек для профилактики – 3 раза в день. Если вы уже заболели, то для положительного эффекта желательно делать массаж каждый час.Важно помнить, что точечный массаж выполняется в строгой последовательности.Последовательность точечного массажаПервые две точки – низ грудины. Двумя пальцами находим эти точки и выполняем вращательные движения на счет раз-два-три (девять вращений). И точно так же в обратную сторону.Точка во впадине на шее - на счет раз-два-три девять вращенийДве точки по краям щитовидной железы - на счет раз-два-три девять вращений.За ушами находятся 4 точки. Ставим пальцы за ушами и выполняем потирающие движения на счет раз-два-три.Следующая точка находится между седьмым шейным позвонком (самый выпирающий позвонок на шее) и шестым позвонком и выполняем вращательные движения на счет раз-два-три (девять вращений).Следующие точки – по краям носа. Массажируем вращательными движениями на счет раз-два-три (девять вращений).Точки на начале бровей. Массируем на счет раз-два-три (девять вращений).Точки перед ушами. Массируем на счет раз-два-три (девять вращений).Последняя, девятая точка расположена на руке. Как ее найти? Прижимаем большой палец к четырем другим пальцам кисти руки. Образуется складочка на коже. Конец складочки – искомая точка. Массажируем на счет раз-два-три (девять вращений).Такой массаж можно выполнять в любом месте, и он не требует специальных навыков. В придачу к этому вы реже будете ходить в аптеку, чтобы купить разные средства для укрепления иммунитета.

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