Учёные раскрыли 2 внешних признака у пожилых людей, которые говорят о крепком здоровье

На закате жизни всем хочется сохранять бодрое тело, быть активным и здоровым, а не бегать по врачам, страдать от болячек и с трудом передвигаться. Оказалось, что показателем неплохого здоровья могут быть узкая талия и широкие икры. Рассказываем, почему это так.Суть исследованияКитайские учёные из Первой народной больницы Цзюцзяна провели эксперимент, в котором приняли участие 4 627 китайцев и китаянок старше 65 лет. Соотношение мужчин и женщин в группе было примерно одинаковым. У всех участников измерили талию и объём икр. Ещё специалисты обратили внимание на болезни, которые есть у людей. Чаще всего пожилые люди страдали от сердечно-сосудистых, острых респираторных заболеваний и рака.Эксперты отметили, что обычно при анализе состояния здоровья медики ориентируются на индекс массы тела. При этом показатель не даёт точного представления о процентном соотношении мышечной и жировой массы тела, хотя это важно. Поэтому на этот раз учёные решили основывать вывод на обхвате талии и икр — эти данные более информативные.РезультатыИсследование длилось три с половиной года. За это время 1671 доброволец умер. В результате учёные выяснили, что у одиноких людей чаще были узкие икры и широкие бёдра. Всё потому, что они ели мало овощей и редко занимались спортом. У таких китайцев и китаянок чаще наблюдались проблемы с сердцем и сосудами.Выяснилось также, что широкие икры говорят о здоровом проценте мышечной массы в теле, а в сочетании с узкой талией они показали снижение риска по трём основным заболеваниям. В то же время люди с широкой талией имели повышенный риск умереть от рака.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки