Врач Павлова объяснила вред рафинированных углеводов на завтрак

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: рафинированные углеводы на завтрак усиливают голод и ведут к появлению лишнего веса.Врач Павлова объяснила вред употребления рафинированных углеводов на завтрак. Их источниками являются сладости, хлебобулочные изделия, выпечка – словом, продукты, содержащие пшеничную муку высшего сорта и добавленный сахар. По словам Павловой, пищевая ценность таких продуктов очень низка, иными словами они не дают организму белка или полезных жирных кислот, витаминов, минералов. При этом из-за обилия сахара такая еда является очень калорийной. Таким образом употребление рафинированных углеводов не способствует длительному насыщению, но в силу высокой калорийности вызывает всплеск энергии с последующим спадом, из-за которого повышается аппетит.«Такой завтрак не наполнит вас достаточной энергией и уже через несколько часов после еды навалятся усталость и еще больший голод», - рассказала врач в телеграм-канале.Вдобавок данный тип углеводов создает в организме излишек энергии, расходовать которую позволяет лишь интенсивная физическая деятельность. В противном случае избыточная энергия, выработанная за счет поступления сахара, пойдет на отложение жира.Медик напомнила: рафиннированные углеводы быстро усваиваются и легко вызывают привыкание – человек может не заметить, что начинает чаще употреблять их в течение дня. Такое пристрастие может серьезно навредить здоровью.«Доказано, что чрезмерное употребление рафинированных углеводов ведет к ожирению, сахарному диабету второго типа, депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям», - констатировала специалист.

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