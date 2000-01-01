JAD: причина деменции в малоподвижном образе жизни

Недавний анализ древних греческих и римских медицинских текстов, проведенный исследователями University of Southern California, выявил интересные факты о состоянии когнитивных функций в этих древних обществах.Согласно опубликованной на портале JAD, в отличие от современных случаев широко распространенной деменции, такой, как болезнь Альцгеймера, тяжелые нарушения памяти были крайне редкими 2000–2500 лет назад.Исследование подтверждает предположение, что факторы современной окружающей среды и образа жизни, такие как малоподвижный образ жизни и загрязнение воздуха, могут играть роль в возникновении деменции. Древние греки и римляне редко упоминали серьезные проблемы с памятью в своих медицинских текстах. В основном они описывали легкие когнитивные нарушения, такие как проблемы с памятью, которые чаще всего связаны с процессом старения.Интересно отметить, что с возрастом некоторые люди в древности действительно испытывали проблемы с усвоением новой информации или забывали даже собственные имена. Однако эти случаи были крайне редкими, и их трудно сравнить с современными случаями деменции.Исследователи предполагают, что ухудшение когнитивных функций в Древнем Риме могло быть связано с увеличением загрязнения окружающей среды, а также с использованием свинца в повседневной жизни. Римляне использовали свинцовые кухонные принадлежности и водопроводные трубы, а также добавляли свинец в вино как подсластитель, что могло привести к непреднамеренному отравлению нейротоксином.Сравнение с современными обществами, такими как коренные народы боливийской Амазонии Цимане, позволяет ученым лучше понять роль окружающей среды в развитии деменции. Цимане, ведущие доиндустриальный образ жизни, показывают низкий уровень деменции, что подтверждает влияние современной среды на здоровье когнитивных функций.Эти результаты предоставляют новые перспективы на понимание деменции и могут помочь разработать стратегии предотвращения и лечения этого распространенного заболевания. Важно продолжать исследования в этой области, чтобы лучше понять влияние современной среды на наше здоровье и благополучие.

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