Врач-отоларинголог Анна Голота: ухудшение состояния, вызванное осложнением простуды, может потребовать вызова скорой помощи.Врач Голота рассказала, что сезонная простуда является заболеванием, которое может вполне успешно лечиться без лекарств и специальный процедур. Для этого заболевшему человеку нужно лишь больше отдыхать, спать, хорошо питаться и пить достаточно чистой жидкости. Если происходит повышение температуры более 38 градусов, можно принять жаропонижающее, при сильно заложенном носе – воспользоваться назальными сосудосуживающими средствами.Но иногда банально начинающаяся простуда осложняется более тяжелым течением, присоединением других инфекций, непредвиденным ослаблением организма. В этом случае могут появиться симптомы, свидетельствующие о том, что ОРВИ может перейти во что-то очень серьезное. К таким «красным флагам» относятся длительный период (больше 5 дней) высокой температуры или ее новое появление после возникавшего улучшения, а также возникновение кожной сыпи, слишком продолжительная (больше 10 дней) заложенность носа или стойкие густые носовые выделения, боль в лице, одышка, очень долгий (больше 14 дней) кашель, боли в животе и рвота, проблемы с дыханием.Также врач Голота ответила, когда человеку с простудой нужно вызывать скорую помощь. На такую необходимость указывают следующие признаки.Очень высокая температура, не поддающаяся жаропонижающим средствам;Невозможность глотать;Сильная одышка;Появление лающего кашля;Усиление боли в животе;Патологическая вялость;Судороги.Специалист отметила, что простудой может поначалу казаться возникший у человека менингит.«Скорую также стоит вызвать при симптомах менингита. К ним относятся: сыпь, которая не бледнеет, головная боль, светобоязнь, невозможность согнуть голову или ногу в колене из положения лежа», - посоветовала терапевт

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