Уролог Пульбере назвал болезни, под которые маскируются камни в почках

«Заболеваемость мочекаменной болезни неуклонно растет. Причины окончательно не известны, — говорится в исследовании наших ученых, опубликованном в журнале «Экспериментальная и клиническая урология».Эксперты выдвигают несколько версий. Во-первых, улучшилась диагностика, поэтому уролитиаз (он же — мочекаменная болезнь) стали выявлять чаще. Во-вторых, врачи винят современное питание.«Наши данные показали, что заболеваемость уролитиазом увеличивалась вместе с заболеваемостью сахарным диабетом 2-го типа, ожирением и потреблением мяса», — говорят ученые.Как понять, что в почках появились камни? И можно ли избавиться от камней навсегда? Вот что говорит уролог.Камни в почках — симптомы«Формирование камней долгое время может клинически не проявляться. Но когда случается обострение и камень блокирует отток мочи, появляются приступообразные боли в пояснице, нередко во время физической нагрузки или движении, преимущественно с одной стороны», — рассказывает заведующий урологическим отделением Первой Градской Сергей Пульбере.Когда камень расположен в мочеточнике, боль может переходить из поясницы в паховую область, низ живота, половые органы. В таком случае болезнь нередко маскируется под заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата и многие другие патологии. При этом человека мучат частые позывы в туалет, в моче может появиться кровь.Чтобы поставить диагноз, пациенту назначают:общий анализ крови (для оценки степени воспаления);общий анализ мочи (выяснить, есть ли кровь в моче, определить рН мочи, наличие посторонних включений и косвенных признаков воспаления);биохимический анализ крови (для оценки функции почек и факторов камнеобразования, в том числе нарушение электролитного состава крови и повышение уровня мочевой кислоты);УЗИ брюшной полости, почек и мочевого пузыря.«Если вовремя не обратиться к врачу, мочекаменная болезнь может обернуться серьезными проблемами, такими как острый пиелонефрит. Длительное нарушение оттока мочи из почки в конечном итоге способно привести к гибели органа», — говорит Сергей Пульбере.Могут ли камни в почках выйти сами«Если камни небольшие (до 5-6 мм) с большой вероятностью они отойдут сами. Справиться с проблемой и снять боль помогают специальные препараты», — рассказывает уролог.Некоторые виды камней можно растворить и вывести с помощью лекарств. Например, ураты — соли мочевой кислоты.Однако если лекарства не помогают, остается лишь хирургическое вмешательство. К счастью, в наши дни открытые операции при мочекаменной болезни ушли в прошлое.Так, при методе ДЛТ (дистанционная литотрипсия) камни дробят с помощью ударной волны рентгеновских лучей или ультразвука. Есть также трансуретральная контактная лазерная, когда операцию проводят через мочеиспускательный канал. При чрескожной нефролитотомии (ЧНЛ) камни удаляют с помощью небольшого прокола кожи в районе спины. А для крупных камней в почках и мочеточнике используют лапароскопические методы, когда операцию проводят через небольшой прокол в брюшной стенке.«Пациент возвращается к активной жизни намного быстрее, чем если бы использовалась традиционная открытая хирургия», — говорит врач.Можно ли удалить камни в почках навсегдаКамни в почках — это болезнь обмена веществ. Поэтому навсегда избавиться от патологии невозможно.По данным исследования российских ученых, у пациентов, страдающих уролитиазом, частота рецидивов составляет 10–23% в течение 1 года, 50% — в течение 5–10 лет и 75% — в течение 20 лет после первых выраженных клинических проявлений болезни.При этом после каждого эпизода частота рецидивов увеличивается, а интервал между рецидивами сокращается.Чтобы не пропустить болезнь, уролог советует:Ежегодно проходите диспансерное обследование, включающее УЗИ почек и мочевого пузыря, анализы крови и мочи.Если камень отошел самостоятельного или его удалили малоинвазивными хирургическими методами, важно исследовать химический состав камня, чтобы подобрать соответствующую диету.Ведите активный образ жизни, занимайтесь спортом.Избавьтесь от вредных привычек.Пейте достаточное количество воды.

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