«Это ложный стереотип»: трихолог Романова назвала самый большой миф о выпадении волос

Считается, что мужчины сталкиваются с потерей волос чаще, чем женщины. Ведь лысые представители мужского пола встречаются не так уж редко, в отличие от женщин. Но это не совсем так. Трихолог объясняет, как лысеют мужчины, и как — женщины.Облысение — это распространенная патология, которая затрагивает людей обоих полов. Вместе с тем мы привыкли считать, что мужчины сталкиваются с этой проблемой гораздо чаще женщин. Вот только так ли это на самом деле?Помочь разобраться в этом вопросе помогла Алена Романова, ведущий трихолог, дерматолог, косметолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Большое заблуждениеПожалуй, самый большой миф об алопеции — это существование женского и мужского типов облысения. Это заблуждение не имеет ничего общего с медицинской наукой и, что еще хуже, прививает людям совершенно ложный стереотип о выпадении волос.На самом деле мужчины и женщины лысеют одинаково. Основное различие в том, что у мужчин потеря волос зачастую оказывается более ярко выраженной. Именно поэтому на улице мы чаще замечаем лысеющих мужчин, и именно поэтому нам кажется, что женщин проблема затрагивает реже.Наиболее частая разновидность алопеции — андрогенная. У мужчин на этот тип приходится до 95% случаев выпадения волос, у женщин — до 80%. И лишь в остальных случаях у пациентов диагностируют другие виды алопеции.Телогеновая, которая развивается при нарушении питания волосяных фолликулов.Анагеновая — внезапная потеря волос из-за воздействия сильнодействующих лекарств или радиации.Гнездная, которая возникает из-за аутоиммунного поражения волосяных луковиц.Андрогенная алопецияКлючевую роль в развитии андрогенетической алопеции играет наличие андрогенных рецепторов на коже волосистой части головы, которые передаются генетически. Они вступают во взаимодействие с гормоном дигидротестостероном (ДГТ) — производным тестостерона, что повышает выработку фермента 5-альфа-редуктазы. Это вещество, в свою очередь, еще сильнее стимулирует синтез ДГТ. Совокупность этих факторов нарушает механизм роста новых волос и ухудшает состояние волосяных фолликулов.Миф о том, что мужчины лысеют чаще женщин, отчасти связан как раз с выработкой гормонов. На первый взгляд, раз уж у сильного пола активнее вырабатывается тестостерон, то и дигидротестостерона должно быть больше. Это действительно так, но только на облысение гормоны влияют в значительно меньшей степени. Основным фактором остаются именно андрогенные рецепторы. Если у человека их нет, то вне зависимости от уровня ДГТ проблем с выпадением волос не будет.Важно отметить, что унаследованная андрогенная алопеция способна проявляться в любом возрасте. Условно: поводом подозревать у себя генетическую предрасположенность может стать даже якобы возрастная лысина у вашего дедушки. При этом важно понимать, что мы наследуем рецепторы, а не возраст. Так что, даже если у отца алопеция дала о себе знать в 65 лет, у сына она может проявиться и в 16, и даже в 10 лет.Ошибка с диагнозомИтак, среди мужчин андрогенная алопеция распространена на 95%, среди женщин — на 80%. Возникает вопрос: откуда берется разница в 15%? Здесь мы опять-таки обращаемся к генетике. Андрогенные рецепторы передаются как по X, так и по Y-хромосоме, но чаще все-таки по X. Так что девочки наследуют их или от мамы, или от папы. Мальчики получают одну X-хромосому от мамы, но при этом могут дополнительно унаследовать рецепторы от папы — по Y-хромосоме.Кроме того, как уже говорилось, у женщин андрогенная алопеция нередко менее выражена. Иногда она может даже особенно не проявлять себя визуально, хотя на трихоскопии ее признаки обнаруживаются почти у каждой. Также отмечу, что женщины чаще сталкиваются с некорректной постановкой диагноза. Например, вместо андрогенной алопеции им нередко ставят телогенную, а значит, долгое время могут лечить неправильно, так как эти виды облысения требуют совершенно разной терапии.Что делать при выпадении волосЕсли вас начало беспокоить поредение волос, стоит обратиться к врачу-трихологу. Специалист проведет внешний осмотр и выполнит трихоскопию — компьютерную диагностику кожи волос и головы. Метод позволяет точно определить тип алопеции, в зависимости от которого врач подбирает схему лечения.В случае с андрогенетической алопецией это могут быть средства по уходу за волосами, лекарственные препараты или инъекции, которые направлены на снижение уровня 5-альфа-редуктазы или чувствительности андрогенных рецепторов. В случае если медикаментозное лечение не дает достаточного результата, есть смысл задуматься уже о хирургическом вмешательстве — выполнить пересадку волос.

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