Врач Мясников: ощущение нехватки воздуха может возникать за сутки до инфаркта

Врач Александр Мясников: бывает так, что человек не догадывается о перенесенном инфаркте.Врач Мясников предупредил: такое опасное событие как инфаркт миокарда может пройти незамеченным для человека, если поражение сердечной мышцы оказывается необширным.«При классическом проявлении болезни давит в груди, жжет, отдает в левое плечо, в челюсть, становится трудно дышать, отдает в уши, человек бледнеет, покрывается холодным потом. А бывает так, что человек вообще ничего не чувствует», - сказал известный доктор.По словам Мясникова, во многих случаях гибели людей вследствие перенесенного инфаркта случившееся кажется чем-то совершенно неожиданным, внезапным. Однако на самом деле сердечный приступ не развивается спонтанно в один миг. Часто его возникновению предшествуют дискомфортные состояния, возникающие как некие предупреждающие симптомы.«За два дня примерно у половины перенесших инфаркт были какие-то признаки, а за сутки — у 80%», - пояснил известный врач.Александр Мясников добавил, что за сутки до инфаркта может возникать ощущение нехватки воздуха или неприятное ощущение в челюсти, напоминающее зубную боль. Также возможно другое недомогание – словом, человек испытывает дискомфорт, определенное физическое неблагополучие, болезненность.Специалист подчеркнул, что людям, входящим в группу риска, особенно важно следить за самочувствием и не игнорировать негативные симптомы. Он напомнил, что предрасположенность к инфаркту усиливает фактор наследственности, имеющаяся гипертония, высокий уровень сахара в крови, проблемы с почками, лишний вес.

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