Специалисты назвали симптомы, указывающие на проблемы с почками

Разнообразные болезни почек – весьма распространенное явление в мире. И для того чтобы не оказаться в числе пострадавших, важно вовремя распознать симптомы неприятностей этого внутреннего органа. Специалисты Роспотребнадзора назвали ряд таких симптомов.Такие симптомы далеко не всегда можно связать с заболеваниями почек. Однако лучше перестраховаться и обратиться за помощью к специалистам в случае, если наблюдаются боли в пояснице, отеки, нарушение мочеиспускания или неприятный запах изо рта.Кроме того, важно предпринять профилактические меры, которые позволят избежать проблем с почками. Для этого необходимо сбалансировать питание и держать на контроле уровень сахара. Также стоит вести активный образ жизни и следить за собственным артериальным давлением.

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