Специалисты назвали симптомы, указывающие на проблемы с почками
Такие симптомы далеко не всегда можно связать с заболеваниями почек. Однако лучше перестраховаться и обратиться за помощью к специалистам в случае, если наблюдаются боли в пояснице, отеки, нарушение мочеиспускания или неприятный запах изо рта.
Кроме того, важно предпринять профилактические меры, которые позволят избежать проблем с почками. Для этого необходимо сбалансировать питание и держать на контроле уровень сахара. Также стоит вести активный образ жизни и следить за собственным артериальным давлением.
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