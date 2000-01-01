JAMA: женщины до 50 лет стали гораздо чаще болеть раком груди

Ученые из Washington University School of Medicine обнаружили тревожный тренд: заболеваемость раком молочной железы среди женщин в возрасте до 50 лет за последние два десятилетия значительно возросла.Рак молочной железы у молодых женщин имеет менее благоприятный прогноз по сравнению с пожилыми пациентками. Однако, недостаточно изучены последние тенденции и влияние факторов периода и когорты на эти явления среди молодых женщин.Целью исследования было оценить заболеваемость раком молочной железы среди молодых женщин за последние 20 лет с учетом расы, этнической принадлежности, статуса гормональных рецепторов, стадии опухоли и возраста на момент диагностики.Для этого использовались данные из регистров надзора, эпидемиологии и конечных результатов с 2000 по 2019 годы. В исследование вошли женщины в возрасте от 20 до 49 лет с первичным инвазивным раком молочной железы. Данные были проанализированы за период с февраля по июнь 2023 года.Результаты исследования показали увеличение заболеваемости раком молочной железы (AAPC, 0,79) почти во всех расовых и этнических группах. Особенно высокие показатели заболеваемости были у чернокожих женщин в возрасте от 20 до 29 и от 30 до 39 лет. Тем не менее у женщин в возрасте от 40 до 49 лет заболеваемость была ниже у чернокожих женщин по сравнению с белыми.Также отмечается, что заболеваемость увеличилась для опухолей I и IV стадий, но снизилась для опухолей II и III стадий.Важным выводом исследования является то, что как когорты, так и период оказывают влияние на заболеваемость раком молочной железы. Это подчеркивает необходимость усиления профилактических мер среди молодых женщин, сосредоточившись на устранении расовых различий в показателях заболеваемости.В конечном итоге, эти результаты ставят перед медицинским сообществом важную задачу разработки и реализации целевых мер по борьбе с возрастающим числом случаев рака молочной железы среди молодых женщин и сокращению расовых неравенств в заболеваемости.

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