Суточная потребность в белке: сколько вам нужно?

Как понять, достаточно ли человек получает белка в сутки? Если вам необходимо сбросить вес, набрать мышечную массу, восстановиться после активных физических нагрузок, почувствовать себя сытым и просто позаботиться о здоровье, поступление в организм белка играет ключевую роль. Вот главные его источники.Белок – это макроэлемент (как и углеводы и жиры). Белки считаются строительным материалом тела. Они позволяют формировать и восстанавливать мускулатуру, ткани, дерму, ногти, волосы, гормоны, ферменты, нейротрансмиттеры.Сколько белка необходимо организмуБелки состоят из аминокислот, которые образуют длинные белковые цепочки. Всего насчитывают 20 аминокислот, и, хотя организму необходимы все они, в теле вырабатываются лишь 11 из них. Эти аминокислоты - заменимые. Остальные 9 - незаменимые аминокислоты, которые можно получить из пищевого рациона. Яичный белок - наиболее качественный белок из продуктов.Избыток белка - это сколько?Сколько вам необходимо белка? На это влияет ряд факторов, но ключевой из них - уровень активности.Рекомендуемая диета для потребления белка считается 0,8 г на кг веса тела в сутки. Если ваш вес 68 кг, потребление белка составит до 54 г в сутки.Но эти показатели предназначены исключительно для предотвращения его нехватки. Это не оптимально, например, для спортсменов. Те, кто занимаются интенсивными тренировкам, потребность в белке составит 1,2 - 2,0 г / кг / сутки.Имеет значение не только количество белка, но и его распределение в ходе дня. Нельзя одноразово компенсировать дневную норму. Организму важно регулярно пополнять белковый запас, то есть каждые 3-5 часов.Калькулятор белка: 3 шага№ 1Определяем массу тела. Рекомендуется взвеситься утром (перед этим опорожнить мочевой пузырь).№ 2Определяем свой показатель активности.Сидячий образ жизни (человек сидит / лежит весь день без физических нагрузок) - 0,8 г / кг; 1,0 г / кг для людей старше 70 лет.Легкая активность – человек в течение дня сидит на работе, иногда присутствуют дела типа прогулки или работы по дому (1,1 г / кг).Умеренная активность - большую часть дня человек проводит сидя, систематически встает или ходит, иногда присутствует легкая активность (1,4 г / кг).Значительная активность - большую часть дня человек или стоит, или ходит, или проводит день сидя, но систематически занимается физической активностью (поход в тренажерку) (1,7 г / кг).Энергичная активность - человек занимается тяжелым физическим трудом или интенсивными упражнениями значительную часть дня (2,0 г / кг).Умножаем данное число на массу тела (в кг).Например: вес 68 кг и легкая активность. Потребность в белке составляет 68 кг x 1,1 г / кг = 74,8 (до 75 г белка в сутки).№ 3Потребление белка должно соотноситься с тем, что человек делает в течение дня. Можно рассчитать текущее потребление белка за сутки, рассмотрев дневной рацион.Источники белкаБелок животного происхождения в рационе обеспечивает все незаменимые аминокислоты. Речь идет о мясе, рыбе, яйцах и молокопродуктах. Уже говорилось о яичном белке как наиболее качественном из пищевых продуктов.

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