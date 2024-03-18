Ливанские ученые рассказали, как похудеть с помощью яблочного уксуса
Те, кто пил яблочный уксус смогли сократить индекс массы тела от 2,7 до 3 пунктов, в зависимости от дозы уксуса. При этом уменьшились объемы талии и бедер.
Приятным бонусом стало снижение в крови уровня глюкозы, холестерина и триглицеридов.
Ученые предупредили, что несмотря на очевидную эффективность метода такого похудения, у него есть серьезные побочные эффекты. Один из них ухудшение качества эмали зубов. Уксусная кислота разрушает защитную оболочку.
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