Ливанские ученые рассказали, как похудеть с помощью яблочного уксуса

В исследовании, которое проводили эксперты, принимали участие подростки в возрасте от 12 лет и молодые люди до 25 лет, страдающие от ожирения. В течение 12 недель часть респондентов ежедневно перед едой пила яблочный укус в пропорциях 5,10,15 мл на 250 мл воды. Другая часть команды принимала плацебо.Те, кто пил яблочный уксус смогли сократить индекс массы тела от 2,7 до 3 пунктов, в зависимости от дозы уксуса. При этом уменьшились объемы талии и бедер.Приятным бонусом стало снижение в крови уровня глюкозы, холестерина и триглицеридов.Ученые предупредили, что несмотря на очевидную эффективность метода такого похудения, у него есть серьезные побочные эффекты. Один из них ухудшение качества эмали зубов. Уксусная кислота разрушает защитную оболочку.

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