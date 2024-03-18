Не балетки и не кроссовки: врач Шишкин назвал лучший вид обуви для людей с варикозом

При варикозной болезни ногам важен максимальный комфорт, поскольку они нередко болят, отекают и вены проступают сильнее. Но подобрать правильную обувь непросто, поскольку есть определенные правила и нюансы.Если мучит варикоз, хочется надеть удобную обувь: балетки, тапочки, мокасины или мягкие, комфортные кроссовки. Но подойдут ли эти варианты обуви тем людям, чьи вены повреждены, или стоит подобрать другие?Какие правила выбора обуви надо соблюдать пациентам с варикозном расширением вен? Об этом «Доктору Питеру» рассказал Андрей Шишкин — флеболог, хирург СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.Кровь в ногах течет по-особомуГемодинамика в ногах происходит в особом режиме: движение крови к тканям идет по артериям под давлением, которое создает сердечная мышца. А вот возвращается кровь по венам к сердцу за счет сложного механизма. Влияют на это «присасывающее» действие сердца, тонус венозных стенок, создаваемый их гладкомышечными клетками, и активная работа мышц, которые окружают венозные стенки, помогая крови против силы гравитации подниматься к сердцу. Это работа так называемой мышечной помпы.И наши привычки в жизни могут либо помогать в циркуляции венозной крови в ногах, либо мешать ей.«На гемодинамику в области вен оказывает влияние еще несколько факторов — это уровень физической нагрузки, различные деформации стопы, положение тела в пространстве, температура воздуха и даже та обувь, которую мы постоянно носим в разные сезоны», — рассказывает врач-флеболог.Причины варикоза: не только наследственностьВарикозное расширение вен — это прогрессирующее сосудистое заболевание, которое сопровождается нарушением кровообращения в ногах, увеличением (расширением, растяжением) и деформацией вен на ногах (а иногда еще и на животе, груди или на руках). Основная причина болезни — генетика (по наследству передаются дефектные гены, которые отвечают за строение и работу вен).Кроме неблагоприятной наследственности, генетических особенностей, есть еще и большое количество дополнительных провоцирующих факторов. К ухудшению кровотока способны приводить:недостаток физической активности;ожирение;высокий рост;постоянное сидение или стояние на работе;менее очевидные факторы — например, обувь.В чем виновата обувь«Неправильный выбор обуви при варикозе может дополнительно усугубить проблемы. Например, слишком высокие каблуки или тесная колодка способны усиливать нагрузку на вены и препятствовать нормальному кровотоку», — продолжает врач. — Лучше отдавать предпочтение обуви с легкой гибкой подошвой и широкой колодкой. Туфли, ботинки или кроссовки не должны сдавливать стопу или пальцы ног. Слишком узкая колодка способствует ухудшению кровообращения, усиливает воспалительные процессы в венах и повышает риски развития осложнений варикоза».Стоит обращать внимание и на стельки. Они должны давать достаточную поддержку арочного свода стопы — это позволит избежать усталости в ногах и тоже будет благотворно влиять на кровообращение.Не высоко и не низкоОптимальным выбором для пациентов с варикозом станет каблук высотой 3–4 сантиметра. Такая высота способствует равномерному распределению нагрузки на икроножные мышцы. Мышцы — это полноправные участники кровообращения. Именно они помогают венам выполнять их главную функцию — помпы, качающей кровь от ног обратно к сердцу.Высокие каблуки сами по себе не провоцируют варикоз, но при этом способны усиливать симптомы болезни. Например, вызывать дополнительные отеки или делать более выраженными болезненные ощущения в ногах. Кроме того, при ношении таких каблуков основная нагрузка ложится на передний отдел стопы. Это препятствует нормальной работе мышечно-венозной помпы.«Стоит отказаться и от обуви на плоской подошве, в том числе от любимых многими кедов, балеток и угги. Такая обувь не обеспечивает достаточной поддержки свода стопы, что может усиливать нагрузку на вены, особенно когда человек много ходит или проводит большую часть времени на ногах», — объясняет врач.Плоская подошва также не дает адекватного распределения нагрузки на мышцы, что опять же нарушает функцию мышечной помпы. В результате прогрессирование болезни рискует ускориться.

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